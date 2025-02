【岡山大学】那須保友学長がベンガル・グローバル・ビジネス・サミットに参加し、シスター・ニヴェディター大学（インド）と大学間協定を締結

国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 2月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)は、2025年2月5、6日にインド西ベンガル州コルカタ市で開催された「第8回ベンガル・グローバル・ビジネス・サミット(BGBS)」に、那須保友学長が出席しました。

これは西ベンガル州政府が毎年開催する主要なサミットであり、地域内および世界中の多くの国から政策立案者、ビジネスリーダー、ビジネス代表団、起業家、学者、研究グループを集め、戦略的なビジネス提携を構築するとともに、新時代の産業エコシステムとイニシアチブについて学ぶことを目的としています。会議では、全体会議、主要セクターのセクター別セッション、地域内の選ばれた国や地域との個別セッション、ビジネスネットワーキングセッションが行われました。



那須学長は、Session : Transformative Education : Positioning Bengal as the education hub of South AsiaおよびJapan Session - Theme : Japan Supports West Bengal’s Drive for Human Resource Development & Business Growthにおいて、岡山大学インド感染症共同研究センター、本学も含めた岡山地域における持続可能な開発のための教育(ESD)や持続可能な開発目標(SDGs)に関わる活動、国連貿易開発会議(UNCTAD)との連携などについてプレゼンを行いました。

那須学長は、「岡山地域では、教育機関や自治体がSDGsという共通項のもとに、同じ方向を向いてさまざまな活動をしている。次世代の若者たちが、私たちや私たちの将来にとって非常に重要である」とプレゼンを締めくくりました。



また、本サミットに合わせて、シスター・ニヴェディター大学(SNU)と本学大学院ヘルスシステム統合科学研究科との部局間協定を大学間協定に格上げし、サミットにおいて調印式を行いました。調印式には、Binod Kumar, IAS 西ベンガル州学校・高等教育部門事務次官、SNUのDhrubajyoti Chattopadhyay副総長及びSuman Chatterjeeレジスター、本学からは那須学長に加え、妹尾昌治岡山大学名誉教授(元ヘルスシステム統合科学研究科長)が出席し、協定書を交わしました。

本学大学院ヘルスシステム統合科学研究科とSNUは、2019年3月の協定締結以降2020年2月には科学技術振興機構の「さくらサイエンスプラン」によりSNU関係者が本学に来学するなど、活発な活動を展開しています。



このたび当地における大規模なサミットに参加し、SNUと新たに大学間協定を締結したことを機に、今後も同大との交流を発展させるとともに、文部科学省が推進するグローバル・サウスの国々との大学間交流形成の中でも注目されるインドの大学との交流を推進し、学生や教職員の交流を通じて両国の教育・研究のさらなる発展に貢献してまいります。引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取組にご期待ください。

Session : Transformative Educationでプレゼンを行う那須学長

Japan Session会場の様子

Japan Session登壇者による集合写真

調印式の様子

◆参 考

・第8回ベンガル・グローバル・ビジネス・サミット(BGBS)

https://bengalglobalsummit.com/

・岡山大学インド感染症共同研究センター

http://wwwcid.ccsv.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学大学院ヘルスシステム統合科学研究科

https://www.gisehs.okayama-u.ac.jp/

・シスター・ニヴェディター大学(SNU)

https://www.snuniv.ac.in/

◆参考情報

・シスター・ニヴェディター大学(インド)の副学長らが来学

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9096.html

・岡山大学とUNCTADが、STI for SDGsの人材育成と推進に向けた包括連携協定(MoU)を締結 大学とUNCTADとのMoU締結は世界初

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id9033.html

・【岡山大学】岡山大学と国連貿易開発会議(UNCTAD)による「途上国からの若手女性研究者のための共同研究・研修コース」第4期生の研究成果発表会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002919.000072793.html

岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 国際部 国際企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-7036

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14018.html

<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8745、086-251-8746

FAX:086-251-8748

E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html(https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html)