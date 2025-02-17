カンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密～THE TOP SECRET～』のオリジナル・サウンドトラックが2月19日に発売決定！劇伴は、映画『ブルーピリオド』、『キャラクター』などを手掛けたYaffle。
1月20日(月)より放送が開始された2025年1月期カンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密~THE TOP SECRET~』のオリジナル・サウンドトラックが2月19日(水)に発売されることが決定した。
ドラマ『秘密~THE TOP SECRET~』は、板垣李光人と中島裕翔がW主演を務め、死者の生前記憶を映像で再現できる特殊なMRI技術を用いて、解決不可能とされていた事件の真相を解き明かしていくヒューマンサスペンス。
そんな今作の劇伴を担当するのは藤井風など多くのヒットアーティストの編曲をつとめる作家Yaffle。
J-POPの世界で多彩な表現を生み出してきたYaffleがこのドラマのミステリアスな世界観を彩っている。ドラマファンのみならず、多くのミュージシャンがYaffleの今回の作品に注目しているはずだ。
◆リリース情報
・CD
2025年2月19日(水) 発売
ドラマ「秘密~THE TOP SECRET~」オリジナル・サウンドトラック
Yaffle
COCP-42469
3,300円(税込)
◆商品HP
https://columbia.jp/prod-info/COCP-42469/
◆プロフィール
小島裕規"Yaffle"
アーティスト、音楽プロデューサー、作曲家藤井風やiri、米津玄師、adieu、SIRUPなど数多くのアーティストの楽曲プロデュースや編曲を手がける。自身の最新作『After The Chaos』はクラシックの名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからリリース。また映画『ブルーピリオド』、『キャラクター』をはじめとした劇伴も数多く担当している。
＜YaffleオフィシャルSNSアカウント＞
≪X≫ https://x.com/yaffl3
≪Instagram≫ https://www.instagram.com/yaffl3/
株式会社prodz Instagram: @prodz.tokyo
◆番組情報
ドラマ「秘密～THE TOP SECRET～」
【放送】
2025年1月期 毎週月曜よる10時
カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて放送中
【出演】
板垣李光人 中島裕翔 門脇 麦 高橋 努 鳴海 唯 濱津隆之 阿佐辰美
森田 想 梅舟惟永 ・ 利重 剛 ・ 眞島秀和 國村 隼
【原作】清水玲子「秘密-トップ・シークレット-」「秘密 season0」（白泉社「メロディ」連載）
【脚本】佐藤嗣麻子
【音楽】小島裕規“Yaffle”
【主題歌】BUDDiiS「Iris」（SDR inc.）
【オープニング曲】Penthouse「ナンセンス」（ビクターエンタテインメント）
【演出】松本佳奈 宝来忠昭 根本和政 稲留武
【プロデューサー】豊福陽子 近藤 匡 近藤多聞
【制作協力】C&Iエンタテインメント
【制作著作】カンテレ
https://www.ktv.jp/unmet/