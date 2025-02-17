カンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密～THE TOP SECRET～』のオリジナル・サウンドトラックが2月19日に発売決定！劇伴は、映画『ブルーピリオド』、『キャラクター』などを手掛けたYaffle。

写真拡大

日本コロムビア株式会社

1月20日(月)より放送が開始された2025年1月期カンテレ・フジテレビ系ドラマ『秘密~THE TOP SECRET~』のオリジナル・サウンドトラックが2月19日(水)に発売されることが決定した。


ドラマ『秘密~THE TOP SECRET~』は、板垣李光人と中島裕翔がW主演を務め、死者の生前記憶を映像で再現できる特殊なMRI技術を用いて、解決不可能とされていた事件の真相を解き明かしていくヒューマンサスペンス。


そんな今作の劇伴を担当するのは藤井風など多くのヒットアーティストの編曲をつとめる作家Yaffle。


J-POPの世界で多彩な表現を生み出してきたYaffleがこのドラマのミステリアスな世界観を彩っている。ドラマファンのみならず、多くのミュージシャンがYaffleの今回の作品に注目しているはずだ。



◆リリース情報


・CD







2025年2月19日(水) 発売


ドラマ「秘密~THE TOP SECRET~」オリジナル・サウンドトラック


Yaffle


COCP-42469


3,300円(税込)



◆商品HP


https://columbia.jp/prod-info/COCP-42469/



◆プロフィール


小島裕規"Yaffle"


アーティスト、音楽プロデューサー、作曲家藤井風やiri、米津玄師、adieu、SIRUPなど数多くのアーティストの楽曲プロデュースや編曲を手がける。自身の最新作『After The Chaos』はクラシックの名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからリリース。また映画『ブルーピリオド』、『キャラクター』をはじめとした劇伴も数多く担当している。



＜YaffleオフィシャルSNSアカウント＞


≪X≫ https://x.com/yaffl3


≪Instagram≫ https://www.instagram.com/yaffl3/


株式会社prodz Instagram: @prodz.tokyo




◆番組情報


ドラマ「秘密～THE TOP SECRET～」


【放送】


2025年1月期 毎週月曜よる10時


カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて放送中



【出演】


板垣李光人 中島裕翔 門脇 麦 高橋 努 鳴海 唯 濱津隆之 阿佐辰美


森田 想 梅舟惟永 ・ 利重 剛 ・ 眞島秀和 國村 隼



【原作】清水玲子「秘密-トップ・シークレット-」「秘密　season0」（白泉社「メロディ」連載）


【脚本】佐藤嗣麻子


【音楽】小島裕規“Yaffle”


【主題歌】BUDDiiS「Iris」（SDR inc.）


【オープニング曲】Penthouse「ナンセンス」（ビクターエンタテインメント）


【演出】松本佳奈 宝来忠昭 根本和政 稲留武


【プロデューサー】豊福陽子 近藤 匡 近藤多聞


【制作協力】C&Iエンタテインメント


【制作著作】カンテレ


https://www.ktv.jp/unmet/