『シドマイヤーズ シヴィライゼーション(R) VII』阿部なつき、コロチキらが伝説の指導者に！大ヒット発売記念イベント開催

世界で7,300万本以上の売り上げを誇る傑作ストラテジーゲームシリーズ最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション(R) VII』(Playstation(R)5、Playstation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo(TM) Switch、PC、MacおよびLinux)は、おかげさまで好評発売中です。

最新作ではチュートリアルを改善し、ゲームシステムをさらに洗練したことで、シリーズ初心者の方も過去作をプレイした方もどちらも楽しめる内容になりました。指導者のラインナップはシリーズ史上最多となり、強大な軍事力や政治力を誇る伝統的な国家元首から、哲学や科学などで後世まで影響を残した先進的な指導者までが揃っています。さらに、ターンを3つの大きな時代に区切って短時間でも遊べるようになったり、指導者と文明を別々に選択できるようになったことで戦略の幅が飛躍的に広がったりと、ゲーム全体が大きく進化。プレイヤーは人類の歴史における様々な時代を反映した国家を導き、“時の試練”に耐えうる一大国家を築きます。

この度、2月17日(月)に開催された『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』大ヒット発売記念イベントに、最新作に登場する指導者(=プレイヤーが遊べるキャラクター)に扮した阿部なつき、コロコロチキチキペッパーズのナダルと西野創人、ヒロユキMc-IIが登壇。世界の偉人やゲームに関するトークショーに加えて、発売されたばかりのゲームの内容紹介からクイズコーナー、ナダルによる最新作のゲームプレイ、さらにはルー大柴がゲーム内キャラクターに扮してお供の“シヴ犬”を連れて会場へ迷い込んでしまうなど、終始大盛り上がりのイベントとなりました。

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション(R) VII』大ヒット発売記念イベント

「今夜は偉人が大集結!みんなでCIV7プレイ生放送」

概要

【日 時】2025年2月17日(月) 19:00開始

【登壇者】コロコロチキチキペッパーズ(ナダル・西野創人)/阿部なつき/ルー大柴/ヒロユキMc-II(敬称略)

【アーカイブ配信先】2K Japan公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/2KJapan)/2K Japan公式Xアカウント(https://x.com/2K_Japan)

2月11日(火)から好評発売中の4Xストラテジーゲームの最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』の大ヒット発売記念イベントに登場したのは、最新作に登場する指導者に扮したゲストたち。今回日本の指導者として『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』に登場する謎めいた女王 “卑弥呼”に令和の峰不二子と呼ばれるインフルエンサー/モデルの阿部なつき、強大な政治力を誇るナポレオンにコロコロチキチキペッパーズのナダル、「転輪聖王」と称えられるアショーカには西野創人、哲学などで後世まで影響を残したマキャヴェッリにシヴファンのヒロユキMc-IIが、それぞれ豪華なコスチュームに身を包んだ。

“令和の峰不二子”ならぬ“令和の卑弥呼”として登壇した阿部は「本当に可愛い衣装を用意してもらって上がってます!」とテンション爆上げ。その姿に終始デレデレで笑みが止まらないナダル。先週発売した最新作を既にプレイしているシヴファンのヒロユキMc-IIは「実は今週土曜に(自分の)結婚式を控えているんですが、ずっとシヴィライゼーションをやっているので妻と揉めてます」と、早速“あと1ターン・・・”のシヴ沼に浸かり切っている様子だった。一方、西野から「そんなナポレオン禿とらんやろ!」と突っ込まれたナダルは、「瓜二つやで!どっちがナポレオンか分からんで!」と自身のコスプレに大満足していた。

シヴトークセッションでは、「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」ファンなら全問正解間違いなし!?のシヴクイズをシヴ初心者のナダル、西野、阿部に出題。日本宣伝公式アンバサダーのシヴ犬のモチーフとなったゲーム内に登場する斥候のお供のスカウトドックと斥候の役割は?という問題には、「身分証明書のようなものを作ってくれる」(西野)、「安くものを仕入れて高く売る(せこー!)」(ナダル)、「戦略を考えてくれるコンサル的な役割」(阿部)と珍解答が続出。シヴの知識だけでなく、歴史の知識もないと回答が難しいクイズに3人は頭を抱える中、見事正解してシヴ犬のぬいぐるみをゲットした人はいるのか…?クイズの勝敗はぜひアーカイブでチェックしてほしい。

イベントでは、ナダルによるゲームプレイも実施!ゲームプレイの前に、芸能界を生き抜く戦略を聞かれると「行き辺りばっかり!戦略なんて1mmも考えてない」(ナダル)、阿部は「楽しむこと!」(阿部)と、自身の芸能界を生き抜く術を語るが「2人も戦略ゲーム向いてないやん(笑)」(ヒロユキMc-II)と、鋭い突っ込みが!果たして、行き当たりばったりで芸能界の荒波を渡ってきたナダルは、シヴ7の世界でも成功を切り拓くことはできるのか…?シヴファンのヒロユキMc-IIが横で見守る中、指導者と文明を別々に選択できるようになり戦略の幅が飛躍的に広がったシヴ7を初めてプレイするナダル。序盤からヒロユキMc-IIの「斥候を作りましょう!」「右に進んでください」といったアドバイスを全て無視して我が道を進もうとするナダルに、会場からは笑いが巻き起こった。ヒロユキMc-IIの指示をしぶしぶ聞きつつ、ナダルは指導者を“卑弥呼”、文明は卑弥呼が向いている“ミシシッピ文明”を選択。時代は、古代・探検の時代・近代の中から“古代”を選択した。まずは、斥候を作り自身の町を広げていくナダル。続いて、技術を選択して畜産の研究を進めると「腹が減ってきた」(ナダル)と、冒頭からゲームの世界に没頭。自身が築き上げた幸福度が高い町に「とんでもなく幸福やな~」「斥候ありがとう~」と終始満足気な様子のナダルだった。レガシーの選択では、「お金が好き!」と冒頭で語っていたナダルは、迷いなく経済での勝利を目指すことに。ゲームを続ける中で、他国の指導者との交流が始まると「絶対あっちの方が文明進んでいるやん!」と文句を言いながらも、友好的な関係を気づこうと四苦八苦するナダル。様々な戦略の選択と、最新作の作り込みに「勉強になるな、ゲームとは思えない」(西野)、「知的欲求が満たされる」(阿部)と、初めて「シドマイヤーズ シヴィライゼーション」シリーズに触れた西野と阿部も最新作の奥深さと戦略性の高さに夢中になっていた。最後に、ヒロユキMc-IIが妻と喧嘩しながら『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』で24時間かけて創り上げてた町を披露。その広大な町の仕上がりに一同「すごい!」「頑張りましたね、これは!」「広い!」と驚きの表情。エジプトを選択したヒロユキMc-IIは、ピラミッドなどの世界遺産の建設や河川を中心に町を広げて楽しんでいるとのこと。「正直寝てないけれど、もっとやりたい」「時間が足りない」と興奮気味に最新作の魅力を語った。

ゲームを進めていると突然、ゲーム内でもお馴染みの斥候に扮したルー大柴と、斥候のお供をしているスカウトドッグをベースとして生み出された日本公式宣伝アンバサダーシヴ犬(読み方:シヴいぬ)がステージ上に「トゥギャザーしようぜ」(ルー大柴)と乱入!しかし、会場を少し駆け回った後あっという間にシヴ犬が会場を去ってしまうと、「トゥギャザーしたくないみたい・・・」と物寂し気にルー大柴は探索に行くシヴ犬の背中を見送った。

シヴ犬が去った後、ナダルがシヴ犬になりきり一人即興コントが始まるハプニングも!即興コント内で今回初披露となったシヴ犬のキュートな声は、なんと人気声優の小桜エツコさんが担当。今後はシヴ犬が、『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』の素敵な情報や役立つ豆知識を2K Japan公式Xアカウント(https://x.com/2K_Japan)などで発信予定となっているので、どうぞお楽しみに!

最後に、ルー大柴から配信イベントに最後までお付き合いいただいた視聴者の皆さまに出演メンバーの直筆サイン入り『シドマイヤーズ シヴィライゼーションVII』通常版が当たるキャンペーンのお知らせも!応募期間は3月11日(火)23時59分までなので、お見逃しなく。アーカイブを視聴しても参加はまだ間に合うので、詳細は2K Japan公式Xアカウント(https://x.com/2K_Japan)をぜひチェックしてほしい。

最後は、「最近世界史を本で勉強していたけれど、ゲームでいいじゃん」(阿部)、「魅力を僕の言葉では伝えきれなかったのでぜひプレイしてみてほしい」(ヒロユキMc-II)、「歴史の勉強になるし、1ターン、1ターンと止めれなくなってしまう」(ルー大柴)、「色々なハプニングがありましたけれど(笑)予定通りいかない感じがゲームと同じっぽくて良い配信になりました!」と締めくくり、歴史上の偉人が大集結した今夜だけの生配信イベントは大盛り上がりの中幕を閉じた。

ゲスト一同大熱狂、笑いあり&ハプニングあり!?の最新作『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』のスペシャルなライブ配信は2K Japan公式 YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/2KJapan)&2K Japan公式Xアカウント(https://x.com/2K_Japan)にてアーカイブを公開中!もう一度見たい方、惜しくもライブ配信を見逃してしまった方はぜひアーカイブでご視聴ください!

【商品情報】

ゲームタイトル:『シドマイヤーズ シヴィライゼーション(R) VII』 (CERO B ※対象年齢12歳以上)

発売日:絶賛発売中!(2025年2月11日 発売)

ゲームジャンル:4Xストラテジーゲーム

発売元:2K/テイクツー・インタラクティブ・ジャパン

【コピーライト】

(C)2025 Take-Two Interactive Software, Inc. Sid Meier's Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

【公式サイト】

製品ラインアップや日本向けの遊び方解説、動画を見たい方はこちら:日本版公式サイト(https://2kgames.jp/civilization7_jp/)

開発者インタビューなどもっとゲームを詳細に知りたい方はこちら:グローバル公式サイト(https://civilization.2k.com/ja-JP/civ-vii/)

【映像素材】

『シドマイヤーズ シヴィライゼーション(R) VII』発売記念トレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gmOTQH78BYU ]