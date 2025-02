株式会社原田武夫国際戦略情報研究所(Institute for International Strategy and Information Analysis, Inc.)

今月12日(アンカラ時間)、トルコの独立系シンクタンクである「危機・政治学アンカラ研究センター(Ankara Center for Crisis and Political Studies)」が「人工知能(AI)と外交」に関して弊研究所代表・原田武夫に対して行った書面インタビュー記事を同公式ホームページ上にて公開(英語・トルコ語・ロシア語)致しましたのでご報告申し上げます。詳細は以下のURLからご覧頂くことが出来ます:

(英語)

https://www.ankasam.org/roportaj/uluslararasi-strateji-ve-bilgi-analizi-enstitusu-iisia-ceosu-takeo-harada-yapay-zeka-karar-alma-sureclerine-destek-saglayabilir/?lang=en

(トルコ語)

https://www.ankasam.org/roportaj/uluslararasi-strateji-ve-bilgi-analizi-enstitusu-iisia-ceosu-takeo-harada-yapay-zeka-karar-alma-sureclerine-destek-saglayabilir/

(ロシア語)

https://www.ankasam.org/roportaj/uluslararasi-strateji-ve-bilgi-analizi-enstitusu-iisia-ceosu-takeo-harada-yapay-zeka-karar-alma-sureclerine-destek-saglayabilir/?lang=ru

「危機・政治学アンカラ研究センター」は2017年にトルコの首都アンカラにて設立された独立系シンクタンクです。今回のインタビューはグローバルAIストラテジストとして旺盛な活動を展開しております弊研究所・原田武夫の取り組みに同センターが強く関心を抱くに至り、実施を要請、実現したものです。



弊研究所と致しましては今般のインタビューにおいてテーマとして取り上げられました「人工知能(AI)と外交(AI and Diplomacy)」、さらにはグローバル社会全体における公務員の能力開発(capacity building of civil servants)という視点を一つの柱としつつ、関連するこれらシンクタンクや国際機関とも緊密に連携しながら、人工知能(AI)の有効な社会実装の実現に向け、さらなる活動を展開して参る所存です。

