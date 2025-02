公式ノーズワーク競技会を加古川で開催

株式会社ムサシ

株式会社ムサシ(兵庫県加古川市、代表取締役:岡本篤)は、2025年2月21日(金)、加古川市の自然体験複合施設「ON THE HILL」にて 「第3回 公式ノーズワーク競技会 in 加古川 ON THE HILL」 を開催します。

■ ノーズワークとは?

ノーズワークは、2006年にアメリカで生まれた イヌの嗅覚を活かしたドッグスポーツ です。麻薬探知犬のように特定のにおいを探し出す競技で、イヌの本能(狩猟・探索)を活かしながら楽しめるのが特徴です。イヌにとっては 精神的な充実感と心地よい疲れを得られるため、飼い主との絆を深める機会にもなります。

■ 競技内容

全国から 約20組の競技者 が集結し、以下の4種目を1日かけて競います。

ヴィークルサーチ(車両を使った探索)

エクステリアサーチ(屋外での探索)

インテリアサーチ(屋内での探索)

コンテナサーチ(容器内のにおいを探す)

競技エリアは、 エントランスエリア・ウッドデッキエリア・室内エリア に設置され、ON THE HILLの多様な環境を活かした本格的な競技が繰り広げられます。

■ ムサシの取り組み ~加古川を“イヌの中心地”に~

当社は 競技会のスポンサーとして参画し、競技会場の設営をサポート します。さらに、ムサシは 「イヌを知り、楽しみ、ともに幸せに」をコンセプトにした新しいドッグスクール「LumberJacks ドッグスクール」を2025年秋に本格始動予定です。

今回の競技会は、その取り組みの一環として 加古川を“イヌの中心地”とするコミュニティづくり を目指すものでもあります。ノーズワークをはじめとする イヌと楽しむ文化 を広げ、飼い主とイヌがより良い関係を築ける場を提供してまいります。

開催概要

開催日:2025年2月21日(金)

開催時間:9:30~16:00

開催場所:ON THE HILL(兵庫県加古川市加古川町大野1754-2 日岡山公園内)

主催:Buono dog training

見学:自由(※イヌ連れでの見学はご遠慮ください。見学者はスタッフの指示に従ってください)

前回(2024年11月)の協議会の様子

お問い合わせ先:

株式会社ムサシ 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440

https: https://musashi.inc/

MAIL:asada@musashi-mfg.com

tel : 079-429-0634(担当:浅田)

メールは24時間、お電話は10:00~17:00 (土日祝日を除く)で対応しています。