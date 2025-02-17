9mm Parabellum Bullet、2月20日(木)19時30分からYouTube配信「カオスの百年」vol.36を配信！

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日本コロムビア株式会社

9mm Parabellum Bulletが2月20日(木)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.36を生配信する。生配信には菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろが出演し、現在開催中の9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」のこれまでの公演の振り返りから、今後控える東京・名古屋・大阪・神奈川のZepp公演に向けての話を語る番組となる。番組内では、現在開催中のツアーのライブ映像も配信されるということで、ぜひチェックしてもらいたい。




9mm Parabellum Bulletは昨年結成20周年を迎え、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースし、現在9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を開催中。ツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて“9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～”として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。



＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.36＞


配信日：2025年2月20日(木)　19時30分スタート


出演：菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろ


配信URL : https://youtube.com/live/n1nA4UignG0?feature=share


Release


9mm Parabellum Bullet



2024.10.23 Release


10th Album


『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』






COCP-42383 \3,000+税



1.Baby, Please Burn Out


2.叫び -The Freedom You Need-


＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ


3.Mr. Foolの末路


4.カタルシス -Album ver.-


＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング


5.幻の光


6.Fuel On The Fire!!


7.それは魔法


8.Domino Domino


9.新月になれば


10.朝影 -The Future We Choose-


＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ


11.Brand New Day -Album ver.-



TOUR


9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025


「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」


＊終了公演は割愛


2/22(土)　[東京]　Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30


3/1(土)　[愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00


3/2(日)　[大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00



9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025


「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～


3/17(月)　[神奈川] KT Zepp Yokohama OPEN17:30/START18:30




9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/


9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト:https://columbia.jp/9mm/20th/