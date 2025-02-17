9mm Parabellum Bullet、2月20日(木)19時30分からYouTube配信「カオスの百年」vol.36を配信！
9mm Parabellum Bulletが2月20日(木)の19時30分からYouTube Liveにてトーク番組「カオスの百年」vol.36を生配信する。生配信には菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろが出演し、現在開催中の9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」のこれまでの公演の振り返りから、今後控える東京・名古屋・大阪・神奈川のZepp公演に向けての話を語る番組となる。番組内では、現在開催中のツアーのライブ映像も配信されるということで、ぜひチェックしてもらいたい。
9mm Parabellum Bulletは昨年結成20周年を迎え、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースし、現在9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」を開催中。ツアーのファイナルは、結成記念日となる2025年3月17日(月)にKT Zepp Yokohamaにて“9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～”として、20周年イヤーの締めくくり、また21周年のスタートの日として開催される。
＜9mm Parabellum Bullet YouTube Live「カオスの百年」vol.36＞
配信日：2025年2月20日(木) 19時30分スタート
出演：菅原卓郎、中村和彦、かみじょうちひろ
配信URL : https://youtube.com/live/n1nA4UignG0?feature=share
Release
9mm Parabellum Bullet
2024.10.23 Release
10th Album
『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』
COCP-42383 \3,000+税
1.Baby, Please Burn Out
2.叫び -The Freedom You Need-
＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」オープニングテーマ
3.Mr. Foolの末路
4.カタルシス -Album ver.-
＊リアル脱出ゲーム「夜の海賊遊園地からの脱出」テーマソング
5.幻の光
6.Fuel On The Fire!!
7.それは魔法
8.Domino Domino
9.新月になれば
10.朝影 -The Future We Choose-
＊2025年春発売予定 Nintendo SwitchTM 「レッドベルの慟哭」エンディングテーマ
11.Brand New Day -Album ver.-
TOUR
9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025
「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」
＊終了公演は割愛
2/22(土) [東京] Zepp DiverCity(TOKYO) OPEN16:30/START17:30
3/1(土) [愛知] Zepp Nagoya OPEN16:00/START17:00
3/2(日) [大阪] Zepp Osaka Bayside OPEN16:00/START17:00
9mm Parabellum Bullet Tour 2024-2025
「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」Extra～カオスの百年vol.21～
3/17(月) [神奈川] KT Zepp Yokohama OPEN17:30/START18:30
9mm Parabellum BulletオフィシャルHP：https://9mm.jp/
9mm Parabellum Bullet20周年特設サイト:https://columbia.jp/9mm/20th/