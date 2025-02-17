３月９日（日）同日・同会場で開催！セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」セガ公式大会「ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」出場選手決定！

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株式会社セガ




株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝」及びセガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」の出場選手が決定したことをお知らせいたします。


　


■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」大会結果


2025年2月15日（土）にセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」を開催いたしました。


本大会は、2024年3月1日～2025年1月31日を集計期間とした「ぷよぷよランキング」の一般選手上位16位までの選手が出場できる大会です。出場選手を2グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。各グループ1位、2位の選手が3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 」決勝に進出いたします。


　


予選の結果、のらすけ選手、しゃけごはん選手、ゆうき選手、れたす選手の4名が決勝トーナメント進出となりました。おめでとうございます！


　


【Aグループ1位・のらすけ選手】



＜意気込み＞


3度目の正直を見せます





　


【Aグループ2位・しゃけごはん選手】



＜意気込み＞


プロ選抜大会を目標に1年間頑張ってきたので本戦に出場できてうれしいです！精一杯がんばります！





　


【Bグループ1位・ゆうき選手】



＜意気込み＞


プロレベルになれるように頑張ります！。





　


【Bグループ2位・れたす選手】



＜意気込み＞


今年こそはbest4の壁をぶち壊します





　


■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」開催概要




セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」を2025年3月9日（日）にセガサミーグループ本社（東京・大崎）にて、オフライン・有観客で開催いたします。


本大会は、本年度に開催された「ぷよぷよ」の各大会にて優秀な成績を収めた15名の招待選手に、同日・同会場で開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」の優勝選手を加えた全16名によるプロ・アマチュア混合の賞金大会で、優勝選手には賞金100万円を授与し、一般選手が優勝した場合はJeSU公認プロライセンス取得権利を授与いたします。


　


本大会の模様はインターネットライブ配信でお届けします。配信URL等、本大会の情報は今後お知らせしてまいります。


　


「ぷよぷよ」大会概要


大会名


セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」


セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」


　


開催日時


2025年3月9日（日）10：00開始予定


　


会場


セガ本社 11F LIGHTHOUSE


〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE


　


大会形式


■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」


予選を勝ち上がった4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。


勝利条件： 10本先取


　


■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」


予選：出場選手全16名を4グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。勝利数の多い順に順位を決定し、各グループ1位の選手が決勝戦に進出。


勝利条件：10本先取


決勝：予選を勝ち上がった全4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。


勝利条件：10本先取（決勝戦のみ20本先取）


　


表彰


■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」


・優勝・準優勝に表彰状を授与


・優勝・準優勝に日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。


・優勝に当日に行われる「ぷよぷよグランプリ 2025ファイナル」の出場権利を付与。


　


■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」


・優勝者に賞金100万円の授与。


・一般選手が優勝した場合には日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。取得権利を付与。


※13歳以上15歳以下の年齢の選手が該当した場合は「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」の取得権利を付与


※12歳以下の年齢の選手が該当した場合、取得権利の付与は行なわれない（ただし優秀な成績を収めた選手として、その後IPフォルダ推薦を行うなどを検討）


　


出場選手


■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」


のらすけ、しゃけごはん、ゆうき、れたす


　


■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」


レイン、ぴぽにあ、ともくん、delta、あん、zyu-den、ゆうき、リッキー、SAKI、Shiyota、ヨダソウマ、OT、やまだ、Villain.R、Yoshi100_Aus


　


本大会では、セガ本社11F「LIGHTHOUSE」にて大会の観覧席をご用意いたします。


当日にセガ本社1Fにて、観覧受付を行った方がご入場いただけます。ぜひ現地にて出場選手へ熱いご声援をお願いいたします。


　


セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」


セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
観覧席について


開催時間（予定）


受付時間：9:30～17:00（予定）


※当日受付開始時間が前後する場合はX（旧Twitter）アカウント@EsportsSega( https://twitter.com/EsportsSega )にてお知らせいたします。


　


受付場所


セガ本社1F　エントランスホール


〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE


　


注意事項


・受付にてお名前をご記入いただきます。「氏名」を証明できるものをご用意ください。


・当日は係員の指示に従いご観覧ください。指示に従えない場合はご退場いただく場合がございます。


・入場に際して年齢制限はございませんが、小学生以下のみでのご観覧は致しかねます。必ず18歳以上の保護者の方がお付き添いください。また、未成年の方は保護者の許可を得てご来場ください。


・本大会では、インターネットライブ配信にて映像が公開されます。また、当社やメディア等の取材により、写真・映像が配信またはプロモーション活動を通じて公開される場合があります。あらかじめご了承ください。


　


　


＜「ぷよぷよ」とは＞


「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。


　


＜「eスポーツ」とは＞


「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。


　


　


【製品情報】


商品名：ぷよぷよeスポーツ


対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)


発売日：


パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）


ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）


希望小売価格：


パッケージ版：1,990円（税込2,189円）


ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）


ジャンル：アクションパズル


プレイ人数：1～4人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/


公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/puyopuyo20th


※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。


　https://puyo-esports-ac.sega.jp/


　


商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ


対応機種：Steam


発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）


希望小売価格：1,019円（税込1,100円）


ジャンル：アクションパズル


プレイ人数：1～4人


発売・販売：株式会社セガ


CERO表記：A区分（全年齢対象）


著作権表記：(C)SEGA


公式サイト：


https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/


https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）


販売ページ：


https://store.steampowered.com/app/971620/


　


※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。


※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。