３月９日（日）同日・同会場で開催！セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」セガ公式大会「ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」出場選手決定！
株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝」及びセガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」の出場選手が決定したことをお知らせいたします。
■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」大会結果
2025年2月15日（土）にセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」を開催いたしました。
本大会は、2024年3月1日～2025年1月31日を集計期間とした「ぷよぷよランキング」の一般選手上位16位までの選手が出場できる大会です。出場選手を2グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。各グループ1位、2位の選手が3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 」決勝に進出いたします。
予選の結果、のらすけ選手、しゃけごはん選手、ゆうき選手、れたす選手の4名が決勝トーナメント進出となりました。おめでとうございます！
【Aグループ1位・のらすけ選手】
＜意気込み＞
3度目の正直を見せます
【Aグループ2位・しゃけごはん選手】
＜意気込み＞
プロ選抜大会を目標に1年間頑張ってきたので本戦に出場できてうれしいです！精一杯がんばります！
【Bグループ1位・ゆうき選手】
＜意気込み＞
プロレベルになれるように頑張ります！。
【Bグループ2位・れたす選手】
＜意気込み＞
今年こそはbest4の壁をぶち壊します
■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」開催概要
セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」を2025年3月9日（日）にセガサミーグループ本社（東京・大崎）にて、オフライン・有観客で開催いたします。
本大会は、本年度に開催された「ぷよぷよ」の各大会にて優秀な成績を収めた15名の招待選手に、同日・同会場で開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」の優勝選手を加えた全16名によるプロ・アマチュア混合の賞金大会で、優勝選手には賞金100万円を授与し、一般選手が優勝した場合はJeSU公認プロライセンス取得権利を授与いたします。
本大会の模様はインターネットライブ配信でお届けします。配信URL等、本大会の情報は今後お知らせしてまいります。
「ぷよぷよ」大会概要
大会名
セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」
セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
開催日時
2025年3月9日（日）10：00開始予定
会場
セガ本社 11F LIGHTHOUSE
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE
大会形式
■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」
予選を勝ち上がった4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。
勝利条件： 10本先取
■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
予選：出場選手全16名を4グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。勝利数の多い順に順位を決定し、各グループ1位の選手が決勝戦に進出。
勝利条件：10本先取
決勝：予選を勝ち上がった全4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。
勝利条件：10本先取（決勝戦のみ20本先取）
表彰
■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」
・優勝・準優勝に表彰状を授与
・優勝・準優勝に日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。
・優勝に当日に行われる「ぷよぷよグランプリ 2025ファイナル」の出場権利を付与。
■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
・優勝者に賞金100万円の授与。
・一般選手が優勝した場合には日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。取得権利を付与。
※13歳以上15歳以下の年齢の選手が該当した場合は「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」の取得権利を付与
※12歳以下の年齢の選手が該当した場合、取得権利の付与は行なわれない（ただし優秀な成績を収めた選手として、その後IPフォルダ推薦を行うなどを検討）
出場選手
■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」
のらすけ、しゃけごはん、ゆうき、れたす
■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
レイン、ぴぽにあ、ともくん、delta、あん、zyu-den、ゆうき、リッキー、SAKI、Shiyota、ヨダソウマ、OT、やまだ、Villain.R、Yoshi100_Aus
本大会では、セガ本社11F「LIGHTHOUSE」にて大会の観覧席をご用意いたします。
当日にセガ本社1Fにて、観覧受付を行った方がご入場いただけます。ぜひ現地にて出場選手へ熱いご声援をお願いいたします。
セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」
セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」
観覧席について
開催時間（予定）
受付時間：9:30～17:00（予定）
※当日受付開始時間が前後する場合はX（旧Twitter）アカウント@EsportsSega( https://twitter.com/EsportsSega )にてお知らせいたします。
受付場所
セガ本社1F エントランスホール
〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE
注意事項
・受付にてお名前をご記入いただきます。「氏名」を証明できるものをご用意ください。
・当日は係員の指示に従いご観覧ください。指示に従えない場合はご退場いただく場合がございます。
・入場に際して年齢制限はございませんが、小学生以下のみでのご観覧は致しかねます。必ず18歳以上の保護者の方がお付き添いください。また、未成年の方は保護者の許可を得てご来場ください。
・本大会では、インターネットライブ配信にて映像が公開されます。また、当社やメディア等の取材により、写真・映像が配信またはプロモーション活動を通じて公開される場合があります。あらかじめご了承ください。
＜「ぷよぷよ」とは＞
「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。
＜「eスポーツ」とは＞
「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。
【製品情報】
商品名：ぷよぷよeスポーツ
対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)
発売日：
パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）
ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）
希望小売価格：
パッケージ版：1,990円（税込2,189円）
ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）
ジャンル：アクションパズル
プレイ人数：1～4人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/puyopuyo20th
※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。
https://puyo-esports-ac.sega.jp/
商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ
対応機種：Steam
発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）
希望小売価格：1,019円（税込1,100円）
ジャンル：アクションパズル
プレイ人数：1～4人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：A区分（全年齢対象）
著作権表記：(C)SEGA
公式サイト：
https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）
販売ページ：
https://store.steampowered.com/app/971620/
※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。
※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。