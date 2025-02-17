３月９日（日）同日・同会場で開催！セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」セガ公式大会「ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」出場選手決定！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝」及びセガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」の出場選手が決定したことをお知らせいたします。

■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」大会結果

2025年2月15日（土）にセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 予選」を開催いたしました。

本大会は、2024年3月1日～2025年1月31日を集計期間とした「ぷよぷよランキング」の一般選手上位16位までの選手が出場できる大会です。出場選手を2グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。各グループ1位、2位の選手が3月9日（日）に開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 」決勝に進出いたします。

予選の結果、のらすけ選手、しゃけごはん選手、ゆうき選手、れたす選手の4名が決勝トーナメント進出となりました。おめでとうございます！

【Aグループ1位・のらすけ選手】

＜意気込み＞

3度目の正直を見せます

【Aグループ2位・しゃけごはん選手】

＜意気込み＞

プロ選抜大会を目標に1年間頑張ってきたので本戦に出場できてうれしいです！精一杯がんばります！

【Bグループ1位・ゆうき選手】

＜意気込み＞

プロレベルになれるように頑張ります！。

【Bグループ2位・れたす選手】

＜意気込み＞

今年こそはbest4の壁をぶち壊します

■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」開催概要

セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」を2025年3月9日（日）にセガサミーグループ本社（東京・大崎）にて、オフライン・有観客で開催いたします。

本大会は、本年度に開催された「ぷよぷよ」の各大会にて優秀な成績を収めた15名の招待選手に、同日・同会場で開催されるセガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」の優勝選手を加えた全16名によるプロ・アマチュア混合の賞金大会で、優勝選手には賞金100万円を授与し、一般選手が優勝した場合はJeSU公認プロライセンス取得権利を授与いたします。

本大会の模様はインターネットライブ配信でお届けします。配信URL等、本大会の情報は今後お知らせしてまいります。

「ぷよぷよ」大会概要

大会名

セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」

セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」

開催日時

2025年3月9日（日）10：00開始予定

会場

セガ本社 11F LIGHTHOUSE

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE

大会形式

■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」

予選を勝ち上がった4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。

勝利条件： 10本先取

■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」

予選：出場選手全16名を4グループに分け、グループごとにリーグ戦を実施。勝利数の多い順に順位を決定し、各グループ1位の選手が決勝戦に進出。

勝利条件：10本先取

決勝：予選を勝ち上がった全4名によるシングルイリミネーション方式のトーナメント戦を実施。

勝利条件：10本先取（決勝戦のみ20本先取）

表彰

■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」

・優勝・準優勝に表彰状を授与

・優勝・準優勝に日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。

・優勝に当日に行われる「ぷよぷよグランプリ 2025ファイナル」の出場権利を付与。

■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」

・優勝者に賞金100万円の授与。

・一般選手が優勝した場合には日本eスポーツ連合（JeSU）による「ぷよぷよ」シリーズの「ジャパン・eスポーツ・プロライセンス（※）」取得権利を付与。取得権利を付与。

※13歳以上15歳以下の年齢の選手が該当した場合は「ジャパン・eスポーツ・ジュニアライセンス」の取得権利を付与

※12歳以下の年齢の選手が該当した場合、取得権利の付与は行なわれない（ただし優秀な成績を収めた選手として、その後IPフォルダ推薦を行うなどを検討）

出場選手

■セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」

のらすけ、しゃけごはん、ゆうき、れたす

■セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」

レイン、ぴぽにあ、ともくん、delta、あん、zyu-den、ゆうき、リッキー、SAKI、Shiyota、ヨダソウマ、OT、やまだ、Villain.R、Yoshi100_Aus

本大会では、セガ本社11F「LIGHTHOUSE」にて大会の観覧席をご用意いたします。

当日にセガ本社1Fにて、観覧受付を行った方がご入場いただけます。ぜひ現地にて出場選手へ熱いご声援をお願いいたします。

セガ公式大会「ぷよぷよランキングプロ選抜大会 2025 決勝トーナメント」

セガ公式大会「太陽生命 ぷよぷよグランプリ 2025 ファイナル」

観覧席について

開催時間（予定）

受付時間：9:30～17:00（予定）

※当日受付開始時間が前後する場合はX（旧Twitter）アカウント@EsportsSega( https://twitter.com/EsportsSega )にてお知らせいたします。

受付場所

セガ本社1F エントランスホール

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 11F LIGHTHOUSE

注意事項

・受付にてお名前をご記入いただきます。「氏名」を証明できるものをご用意ください。

・当日は係員の指示に従いご観覧ください。指示に従えない場合はご退場いただく場合がございます。

・入場に際して年齢制限はございませんが、小学生以下のみでのご観覧は致しかねます。必ず18歳以上の保護者の方がお付き添いください。また、未成年の方は保護者の許可を得てご来場ください。

・本大会では、インターネットライブ配信にて映像が公開されます。また、当社やメディア等の取材により、写真・映像が配信またはプロモーション活動を通じて公開される場合があります。あらかじめご了承ください。

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開され、年代を問わず幅広い層に遊んでいただき、現在に至っております。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しております。

＜「eスポーツ」とは＞

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよeスポーツ

対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)

発売日：

パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）

ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）

希望小売価格：

パッケージ版：1,990円（税込2,189円）

ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種：Steam

発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）

希望小売価格：1,019円（税込1,100円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）

販売ページ：

https://store.steampowered.com/app/971620/

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。