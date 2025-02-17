革新的ターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』音楽制作の裏側を紹介する映像とメインテーマのミュージックビデオを公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／Xbox Series X|S／PC(Windows／Steam／Epic Games Store) 用ソフト『Clair Obscur: Expedition 33（クレール・オブスキュール：エクスペディション サーティースリー）』の音楽制作の裏側を紹介する映像を公開しました。

『Clair Obscur: Expedition 33 |ゲーム音楽の裏側』（日本語字幕付き）

https://youtu.be/0m-r9KySYj0

映像では、本作品の音楽を手掛ける作曲家・Lorien Testardが、幼少期から持つゲーム音楽への愛情と才能、感情的で心に響くスコアを『Expedition 33』のファンタジー世界にどのように落とし込んでいったかが描かれています。また、本作のシンガー兼ボーカルコンポーザーであるAlice Duport-Percier、LorienとAliceが作り上げたメロディをふたりとともに楽曲へと昇華させていったオーケストラコンダクターのDaniel Sicardにもインタビューを行っています。

LorienとAlice がふたりで初めて作り上げた楽曲である、本作のメインテーマ「Alicia」のミュージックビデオも公開しています。

『Alicia』（『Clair Obscur: Expedition 33』メインテーマミュージックビデオ）：

https://www.youtube.com/watch?v=p00EF6_b5pI

『Clair Obscur: Expedition 33』公式サウンドトラックのサンプル：

https://www.expedition33.com/linkhub

■『Clair Obscur: Expedition 33』について

『Clair Obscur: Expedition 33』は、バトル要素に独自のリアルタイムシステムを取り入れた、没入感のあるリアクティブターン制RPGです。フランスのベル・エポックからインスピレーションを受けた幻想的な世界「ルミエール」は、「ペイントレス」という謎の存在に脅かされています。ペイントレスは毎年、モノリスに数字を描き、その年齢の人々を死に追いやるという行為を続けてきました。プレイヤーはこの謎の存在を倒すことを目的とした「第33遠征隊」と呼ばれる探検隊のメンバーとして、死の循環を打ち切るために旅へと出発します。

関連リンク：

Sandfall Interactive公式サイト： www.Sandfall.co(https://www.sandfall.co/)

Kepler Interactive公式サイト： https://kepler-interactive.com/

X（旧Twitter）: @Expedition33(https://x.com/expedition33)

TikTok: @Expedition33Game(https://www.tiktok.com/@expedition33game)

【PS5(R)パッケージ版製品概要】

商品名： Clair Obscur: Expedition 33

対応機種： PlayStation(R)5

発売日： 2025年4月24日（木）発売予定

希望小売価格：

6,727円（税込7,400円）

※パッケージ版の販売はPlayStation(R)5のみとなります。

ジャンル： ターン制RPG

プレイ人数： 1人

メーカー： Kepler Interactive／Sandfall Interactive

CERO： Z区分（18歳以上のみ対象）

著作権表記： (C)2025 Sandfall Interactive SAS - Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.

公式サイト： https://expedition33.sega.jp/

※画面は開発中のものです。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。