阿部真央2度目のBillboardツアー 新たに横浜公演を加え、全国3会場で開催決定！ ファンクラブ会員先行受付開始！ファンクラブ会員先行受付開始！
電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」、視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、2025年6月7日（土）より開催される「ABE MAO Billboard Live Tour 2025」ファンクラブ会員対象の先行受付を開始し、また、チケプラの「電子チケット」が本公演で採用されたことを、下記の通りお知らせします。
■「ABE MAO Billboard Live Tour 2025」開催決定！ファンクラブ会員先行受付開始！
阿部真央2度目のBillboardツアーとなる今回は、新たに横浜公演を加えた全国3会場で開催。
アコースティック編成でのライブパフォーマンスは必見！
2月15日（土）より、阿部真央のファンクラブ「あべまにあ」にて会員先行受付を開始いたしました。
また、本公演のチケットは、「チケプラアプリ」にて発券いたします。
チケットの申し込みから受取、当日のご入場まで、お持ちのスマホ1台だけで、簡単に手続きが可能です。電子チケットは購入したお客様のスマートフォンに表示するので、チケット忘れや紛失の心配もありません。また留守でチケットが受取れないなどの心配や手間もなく、24時間いつでもどこでも受取れます。
入場時には、画面にポンとスタンプを押すだけの、入場もスムーズにできて記念にもなる嬉しいチケットとなっております。
[公演詳細]
ABE MAO Billboard Live Tour 2025
[公演日程]
2025年6月7日（土） Billboard Live Yokohama
1stステージ OPEN 14:30 / START 15:30
2ndステージ OPEN 17:30 / START 18:30
2025年6月14日（土） Billboard Live Osaka
1stステージ OPEN 14:30 / START 15:30
2ndステージ OPEN 17:30 / START 18:30
2025年6月21日（土） Billboard Live Tokyo
1stステージ OPEN 14:30 / START 15:30
2ndステージ OPEN 17:30 / START 18:30
[チケット代・注意事項]
詳細はオフィシャルホームページよりご確認ください。
【ファンクラブ会員最速先行受付】
受付期間
2025年2月15日（土）12:00 ～ 2025年2月24日（月・休）23:59
▼お申込みはこちら
https://tixplus.jp/feature/abemao_billboard2025/
▼「ABE MAO Billboard Live Tour 2025」特設ページ
https://abemao.com/feature/billboard_tour
■株式会社Tixplusについて
スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。
会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階
代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗
設 立 ： 2018年12月18日
事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/
【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】
株式会社Tixplus 広報担当
E-mail: press@tixplus.co.jp
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。