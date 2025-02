『NEEDY GIRL OVERDOSE』の3周年記念企画展『ニディガ展3(スリー)』グッズの事後通販が決定！展示絵画の抽選販売も！

株式会社タブロー『ニディガ展3(スリー)』にて販売された新規グッズ、及び一部旧作グッズの事後通販が、本日21時よりスタートいたします。

株式会社タブローは、2025年1月18日(土)から2月12日(火)まで開催していた『ニディガ展3(スリー)』にて販売されたグッズの事後通販を2月17日(月)より、3月16日(日)まで開催いたします。

また、会場にて実際に展示された絵画も抽選販売を予定しております。

現地に来られなかった方も、この機会にぜひお買い求めください。

■おすすめ商品ピックアップ

■オフィシャルストア購入特典情報

model:vega.(@vega_teu/X)SORENAジャージ/きゅびずむT/おでかけぬいバッグmodel:Mila(@JELLY_game00/X)あめちゃんのスカジャン/あめちゃんウォッシュT/バケットハット(あめちゃん)model:やみえん(@Yamien_san/X)あめちゃんのスカジャン/model:やみえん(@Yamien_san/X)バケットハット(あめちゃん)/RainParker/バケットハット(超てんちゃん)みんなのパペット超てんちゃん/激エモCDアクキー

オフィシャルストアURL:こちら(https://internetangel.shop/)

販売期間:2月17日(月)21:00~3月16日(日)23:59

各購入特典

5,000円ご購入特典:メモリアルチェキ

10,000円ご購入特典:メモリアル缶バッジ

15,000円ご購入特典:オリジナル6面パズル

20,000円ご購入特典:メモリアルトートバッグ

チェキ、缶バッジは『ニディガ展3(スリー)』で10メートルの壁を飾ったお久しぶり(@imlllsn/X)のイラストがプリントされた特別なものとなっております。

すべてオフィシャルストア限定の特典となっておりますので、この機会にぜひお求めください。

■小売店販売サイト購入特典情報

5,000円ご購入特典:メモリアルチェキ10,000円ご購入特典:メモリアル缶バッジ15,000円ご購入特典:オリジナル6面パズル20,000円ご購入特典:メモリアルトートバッグ

10,000円ご購入特典:缶バッジ(陽子)

【お取り扱い店舗様】

アニメイト様/ゲーマーズ様/あみあみ様/Amazon様/他順次お取り扱い予定となっております。

■展示絵画販売概要

当日展示した絵画を抽選販売いたします。

詳しくは以下の概要をご覧ください。

【展示絵画抽選販売詳細】

抽選URL:こちら(https://forms.gle/rW2ojxaXJYxqwajY9)

抽選期間:2月17日(月)21:00~3月16日(日)23:59

当選された方にはStoresの限定URLをお送りいたしますので、そちらからご購入ください。

ご注文のキャンセルや支払い期限切れが発生した際は、再度抽選をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

なお、販売価格は実際の絵画のサイズに比例いたします。

対象絵画(敬称略)

■注意事項

陽子(@hrn_yc/X)ろるあ(@Rolua_N/X)しおん(@shionnn_k/X)BerryVerrine(@berryverrine/X)Matcha(@matchach/X)大槍葦人(@oyariashito/X)

※受注生産での受付となっております。

※撮影環境やご利用の環境により、実物と異なって見える場合がございます。

※商品画像はイメージです。実際の商品仕様と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■会社概要

ライセンス表記:(C)WSS playground



NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE事務局



代表者:代表取締役 阿蘇 駿

電話番号:050-3706-6050

MAIL:infobiz@tableau-x.jp



資本金:3,000,000円

事業内容:グッズ企画・制作・販売、イベントの制作

URL: https://tableau-x.jp/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》

NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE事務局

URL:お問い合わせ | NEEDY GIRL OVERDOSE OFFICIAL STORE (internetangel.shop)(https://internetangel.shop/inquiry)