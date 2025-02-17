パソナJOB HUB　地域企業の「人的資本経営」実現を目指した交流イベント　2月19日開催　 「『地域の人事部』共創会議 ～実践者とともに地域の人事部の可能性を考える～」

株式会社パソナグループ

株式会社パソナJOB HUB（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 元義）は、関東経済産業局から受託・運営する「令和6年度 関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」の一環で、主に地域中小企業や自治体、個人の方等を対象にしたイベント「『地域の人事部』共創会議 ～実践者とともに地域の人事部の可能性を考える～」を2月19日（水）にPASONA SQUARE（東京・南青山）にて開催いたします。

少子高齢化により生産年齢人口の減少が進む昨今、石破政権が掲げる「地方創生2.0」では、「産官学金労言※」から成る地域ステークホルダーの連携や、地方と都市・地域内外での人材シェア、産業やサービスを支える“人づくり”の重要性等が謳われています。

パソナJOB HUBは、令和2年度「関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」を受託し、自治体や支援機関等で構成される協議会の設置、企業及び人材向けセミナーの開催、複業人材とのマッチング事業等を実施。令和4年度事業からは、地域の商工会議所や金融機関等の企業の支援機関や自治体が連携し、管内地域における地域中小企業の多様な人材活用を支援することで「人的資本経営」の定着を目指す、「地域の人事部」機能構築を推進してまいりました。

この度開催する本イベントでは、「地域の人事部」の取り組みを他地域へも展開していくことを見据え、「地域の人事部」の実践者を交えた参加者同士のコミュニケーションの場を提供。3年間で蓄積した知見や今後の可能性などを共有すると共に、地域間のネットワーク形成や連携強化を目指します。

※産官学金労言とは、「産」が産業界、「学」が大学等の学界、「官」が行政（国、地方自治体等）、「金」が金融界、「労」が労働界、「言」が言論界（マスコミ）のこと

イベント概要

◇タイトル：

『地域の人事部』共創会議～実践者とともに地域の人事部の可能性を考える～

◇実施日：

2025年2月19日（水）15:15-17:55

◇場所：

PASONA SQUARE 16階 イベントホール（東京都港区南青山3-1-30）

◇対象：

・地域の人材不足に課題を感じている全国の企業・自治体・支援機関・個人の方

・「地域の人事部」の活動に興味がある全国の企業・自治体・支援機関・個人の方 など

◇定員：

100名

◇内容：

第1部：地域の人事部における取組紹介（トークセッション）

「地域の人事部の成果と可能性について」

・株式会社つばめいと 代表取締役 山後 春信氏

・三島信用金庫 元気創造部 齊藤 陽大氏

・三条市 経済部 部主幹 大森 裕一氏

第2部：グループディスカッション

当日は事前にお伺いをした皆様の関心のあるテーマをもとに、少人数でのグループディスカッションを実施

◇お申込み：

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/chiikino_jinjibu/co_creation_meeting2.html

締め切り 2月13日 17:00

◇お問合せ：

株式会社パソナJOB HUB 担当：植草・亀井

E-mail fukukatsu@pasona-jobhub.co.jp

「令和6年度 関東経済産業局における地域中小企業・小規模事業者の人材確保支援等事業」について

関東経済産業局管内（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県）において、地域中小企業等の人材確保等及び人的資本経営推進に向けた地域の公的機関・民間組織の連携モデル「地域の人事部」を確立し、モデル事例としての他地域への展開を目指す事業。事業の一環で、「地域の人事部」機能の構築、各地域での自走に向けた取り組みのほか、複業人材と地域中小企業等のマッチング事業（「#複活プロジェクト」）、都市部大企業と連携した人材交流、リスキリングプログラム等多様な取り組みを実施し、企業が抱える課題の 解決や事業成長を図ります。