香港から飛び出したグローバルスターのジャクソン・ワン、2025年リリース予定のアルバム『MAGIC MAN 2』より、リードシングル「High Alone」とそのMVを解禁

The Orchard Japan

世界的人気を誇るグローバルスターのジャクソン・ワン(Jackson Wang)が、待望のニューシングル「High Alone」と、そのミュージックビデオを公表。来たるニューアルバム『MAGIC MAN 2』からの先行シングルとなる同曲は、現在あらゆるストリーミングプラットフォームで配信されている。

深く内省的なトラック「High Alone」は、傷つきやすさ、孤独感、傷心をテーマに取り上げ、ジャクソン自身の近年における私的な葛藤と成長に迫る。この曲を作るにあたってインスパイアされた感情について彼は「最も深い傷は、敵から受けたものではないことが多い」と語る。

彼自身が共作した「High Alone」は、来たるニューアルバム『MAGIC MAN 2』のムードを決定付けるもの。ジャクソンと、彼のMAGIC MANの人格(2022年Billboardチャートに入ったアルバム『MAGIC MAN』に初めて登場したキャラクター)との間の不安定な関係性を再熱させる。ニューアルバム『MAGIC MAN 2』の全貌が明らかになるにつれ、このオルターエゴ(別人格)は次第にその暗く病んだ性格を明らかにし、ジャクソンの内面的感情や人間的な成長と経験を赤裸々にリスナーに伝えてくれる。2025年にリリース予定のこのアルバム『MAGIC MAN 2』は、ジャクソンの悲しみを段階的に辿りつつ、4つのチャプターで展開される。

新曲「High Alone」のミュージックビデオでは、MAGIC MANが手錠を付けた水中脱出を大胆に披露し、幻想と現実との境界線を曖昧なものとする。観客が釘付けになる中、パフォーマンスはスペクタクルのように展開されるが、その水面下には暗い真実が潜んでいる。この幻想的な世界をメタファーとし、ミュージックビデオは業界とヒューマニティの現実に関する重大な事実を描き出す。MAGIC MANの視点から“一般の人々にとってのパフォーマンス(舞台)と、経営陣にとってのパフォーマンス(業績)との違い”である。

国際的に高く評価される中国のスーパースター、ジャクソン・ワンは、その境界を押し広げる音楽と、世界的影響力で知られている。Billboard 200に15位で初登場し、1億2300万ストリーミングを獲得した2020年のアルバム『MAGIC MAN』をはじめ、これまでに発表してきた作品は、彼の多才さとジャンルを超えた実験意欲を示している。

2023年の“MAGIC MAN WORLD TOUR”は、ほぼ即座に完売。コーチェラでは初めてパフォーマンスする中国人ソロアーティストとして歴史に名を刻んだ。また2022年の“リーグ・オブ・レジェンド”世界選手権の開会式ではヘッドライナーを務め、そこで披露された「Fire To The Fuse」はBillboard Hot Trending Song Chartで1位を記録。ジャクソンはSNSにおいても記録を更新し続けており、プラットフォーム全体で1億人のフォロワーをもち、インスタグラムでは中国で最もフォローされる人物となっている。

“High Alone” music video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=f2ILvf-JKBY ]

“High Alone” 配信リンク

https://teamwang.lnk.to/HighAlone

