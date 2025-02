【DX・AI選びをわかりやすく】アローサル・テクノロジー株式会社がDX&AIセレクトショップ「KIRARI」に掲載されました

アローサル・テクノロジー株式会社

アローサル・テクノロジー株式会社(本社:東京都港区、代表:佐藤拓哉)が提供する「AIアセスメント」「AIインテグレーション」が、DX&AIコンサルティングを行うHorizonHead&company株式会社(本社:東京都千代田区、代表:澤村泰一)の運営するDX&AIセレクトショップ「KIRARI」に掲載されました。

【DX&AIセレクトショップ「KIRARI」について】

HorizonHead&company株式会社が運営するDX&AIセレクトショップ「KIRARI」は、デジタルトランスフォーメーション(DX)と人工知能(AI)関連のサービスを厳選して取り扱うオンラインセレクトショップです。

『DX・AIサービス選びに透明性を』のコンセプトのもと、KIRARIでは企業のニーズに応じた本当に良いサービス、すなわち「キラリと光るDX&AIサービス」を提供しています。

URL:https://kirari.horizonhead.co.jp/

【AIアセスメントについて】

当社が提供する「AIアセスメント」は、大手企業からベンチャー企業まで、部門や職種別の業務課題を整理し、適切なAIソリューション提案とレクチャー、AI前提のプロセス改善の実績があります。それらに基づき、業務に即したAI適用業務を見極めます。

業務効率化の為の施策と投資対効果を総合的に数値化し、施策の概算・見積もり提示から開発まで一気通貫型の支援を行うことができます。

【AIインテグレーションについて】

当社が提供する「AIインテグレーション」では、企業のDX化に際し、AI導入のサポートを全面的に行います。これまで1,000時間を超える動画や、数百ページのPDFデータなど、様々な形式のデータのRAG化の実績があり、企業のニーズに合わせた適切な進め方をご提案いたします。

URL:https://www.arousal-tech.com/ai-integration?utm_source=pr

【今後の展望】

「AIで世界を”わかりやすく”する」というパーパスのもと、今回の「KIRARI」掲載をきっかけに、さらに多くの企業様に対してAI導入のご提案~開発、さらに社員研修や教育までを一気通貫でサポートいたします。

「KIRARI」での掲載を通じて、HorizonHead&company株式会社と当社はそれぞれの取り組みを活かし、顧客の成功を共に支援いたします。そして、「キラリと光る」持続可能なビジネスモデルを構築していきます。

【会社概要】

社名: HorizonHead&company株式会社

代表: 代表取締役 澤村 泰一

本社所在地: 東京都千代田区麹町4-8-1

THE MOCK UP BY PORTAL POINT 103号室

URL: https://horizonhead.co.jp/

設立年: 2020年10月

事業内容: ADX&AI コンサルティング/ディストリビューター

SaaSの企画・開発・販売(デジタルコンサル:HAJIME Tech)

コンサル・エンジニアマッチングプラットフォーム(MICHINORI)DX&AI セレクトショップ『KIRARI』の運営

社名: アローサル・テクノロジー株式会社

代表: 代表取締役社長 佐藤 拓哉

本社所在地: 東京都港区北青山2-7-20 第2猪瀬ビル2F

URL: https://www.arousal-tech.com/

自社メディア: https://wa2.ai?utm_source=pr

設立年: 2013年9月

資本金: 1億円(準備金含む)

従業員数: 40名(業務委託・アルバイト含む)

事業内容: AIを用いたDX推進、自社オウンドメディアのAI発信等

【報道関係者からのお問い合わせ先】

アローサル・テクノロジー株式会社

広報・PR担当 村上

TEL:03-4400-1287

E-mail:pr-marketing@arousal-tech.com