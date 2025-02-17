【2/27(木)12時】「補助金で実現する 人事制度改革【株式会社識学×株式会社ナビット】(無料/オンライン)」を開催します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の活用ノウハウをご紹介するためのウェブセミナーを随時配信しております。
2025年2月27日(木)・3月4日(火)・3月5日(水)、
株式会社識学主催セミナー「補助金で実現する 人事制度改革」に株式会社ナビットが登壇いたします！
第1部：株式会社識学
「自律型組織を構築する人事制度設計」
第2部：株式会社ナビット（助成金事業部）
「補助金バブル再来！ 2025年最新補助金一挙解説セミナー」
第3部：株式会社ナビット（BS事業部）
「ナビットが持つデータベースと活用事例のご紹介」
【開催日程】
・2月27日（木）12：00～13：00（リアル配信）
・3月4日（火）12：00～13：00（アーカイブ配信）
・3月4日（火）16：00～17：00（アーカイブ配信）
・3月5日（水）12：00～13：00（アーカイブ配信）
・3月5日（水）16：00～17：00（アーカイブ配信）
○セミナーの詳細・申込はこちらから↓
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5YuLZ8KdZh?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_navit(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5YuLZ8KdZh?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_navit)
株式会社識学は「意識構造学(識学)」というマネジメント理論に基づき、数多くの組織マネジメントのコンサルティングに携わっています。
※株式会社識学の公式HPはこちら↓
https://corp.shikigaku.jp/
第1部では、組織の継続的な成長を実現するための人事制度について詳しく解説します。
株式会社ナビットは全国の助成金・補助金を検索できる「助成金なう」の運営、各種法人向けデータの販売などを行っています。
※株式会社ナビットの公式HPはこちら↓
https://www.navit-j.com/
※助成金なうはこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/
第2部では、2025年度の補助金に関する最新情報を一挙にわかりやすく解説します。
第3部では、法人向けデータベースの効率的な活用方法について解説します。
無料で視聴できますので、ご興味がある方は是非お申込みください！
○セミナーの詳細・申込はこちらから↓
https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5YuLZ8KdZh?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_navit(https://attendee.bizibl.tv/sessions/se5YuLZ8KdZh?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_navit)
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com