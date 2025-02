「語り」と「踊り」の野外パフォーマンスイベント「〇〇のぼやきvol.1 in 葉山」EcoFlowが製品協賛として参加

EcoFlow Technology Japan株式会社

最先端のポータブル電源やクリーンな電力技術を開発するテクノロジー企業、EcoFlow Technology Japan株式会社(本社:東京都中央区、以下EcoFlow)は、持続可能な社会作りに関する企業CSR活動「EcoFlow Power For All」の一環として、2月22日(土)~2月24日(月・祝)にかけて神奈川県葉山町で開催される、「語り」と「踊り」の野外パフォーマンスイベント、「〇〇のぼやきvol.1 in 葉山」(主催・企画:ナポンダフ)に製品協賛として参加いたします。

EcoFlowからは、ポータブル電源「DELTA Pro 3」と「DELTA Pro 3専用エクストラバッテリー」、「DELTA 2 Max」を提供させていただき、飲食露店の調理器具やパフォーマンス音響機材、会場の暖房器具に電力を供給いたします。

- 「〇〇のぼやき」とは

小玉珠成と福原恵音の2名が主宰するクリエイティブユニット、「ナポンダフ」が主催・企画を務める野外パフォーマンスイベントで、ある地域のある場所に存在する「物体(〇〇)」の気持ちや人々や生き物との関係、歴史をモノローグとダンスによって表現し、その地域の人々に身近な物体から生まれる物語を通してパフォーミングアートに触れ合う機会を作りたいという思いから生まれた企画です。「○○のぼやき vol.1 in 葉山」はその第一弾となります。

今回のイベントは葉山制施行100周年記念事業として開催され、葉山を題材にした朗読・ダンスの短編作品が上演されるほか、地元葉山の飲食店や雑貨店も出店し、イベントを盛り上げます。

- EcoFlow協賛背景

EcoFlowはこれまで、CSR活動として、「再生可能エネルギーを活用することで役に立ちたい、持続可能な社会を地域の方々と目指していきたい」という想いから、「祇園祭」をはじめとした日本のお祭りや、野外イベントへポータブル電源をお貸し出しする活動に取り組んでまいりました。この度、葉山町の森山神社境内一色会館で開催される「○○のぼやき vol.1 in 葉山」に、ポータブル電源「DELTA Pro 3」や「DELTA 2 Max」などのEcoFlow製品をお貸し出しして応援いたします。

- イベント概要

実施期間:2025年2月22日(土)~2月24日(月・祝)

開催時間:11:00~18:00(※22日のみ15:00~)

開催場所:森山神社境内・一色会館(〒240-0111神奈川県三浦郡葉山町一色2165)

公式サイト:https://napondafu.wixsite.com/event/

<EcoFlow Power For Allについて>

世界リードする環境エネルギー・ソリューションを提供するEcoFlowは、グリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会を実現すべきだと考え、「EcoFlow Power For All 」という社会的責任(CSR)プログラムを立ち上げました。EcoFlowは、世界中の人々に安定して電力が届く未来の実現をビジョンに掲げ、SDGsの「エネルギーをみんなにそしてグリーンに」持続可能な社会の実現に取り組んでおります。このプログラムは、世界的な支援組織、政府、パートナーと協力し、気候変動、自然災害、環境問題などの深刻化する課題に対処するため、支援を必要とするすべての人々に、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、信頼性が高く、柔軟性のある再生可能エネルギーを提供しています。現在、「EcoFlow Power For All 」は世界中の多くの自然災害や被災地に電源救援活動を支援し、環境保全、経済発展、社会発展に焦点を当てて活動を続けていきます。

<EcoFlowについて>

EcoFlowは、環境に配慮した創造的な技術革新を通じて、人々の活動に不可欠な電力エネルギーを提供し、新たな生活環境や業務活動の機会を生み出すエネルギーソリューション企業です。2017年に「クリーンな電力へ、誰でも簡単にアクセス出来る社会」を実現するべく設立されました。EcoFlowは現在、アメリカ、ドイツ、日本に事業本部を持ち、世界140以上の国と地域の市場で450万人を超えるユーザーにご利用いただいています。

ファミリーキャンプや車中泊に活躍する大容量・高出力モデル「DELTAシリーズ」キャンプに必須なギアと言える軽量・小型モデル「RIVERシリーズ」をはじめとするポータブル電源と再生可能エネルギーを提供する企業として、次世代に向けた最先端のクリーンな電力技術を開発しています。詳しくは公式サイト( https://www.ecoflow.com/jp/ )をご覧ください。

■EcoFlowポータブル電源の詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-stations/

■EcoFlowソーラーパネルの詳細:https://jp.ecoflow.com/pages/portable-power-station-solar-panel/

■EcoFlow公式ECサイト https://jp.ecoflow.com/