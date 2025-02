『SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING ′HOLIDAY′』開催決定！

株式会社HYBE JAPAN(P)&(C) PLEDIS Entertainment

13人組グループSEVENTEENは2年ぶりの日本でのファンミーティングとなる『SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'』の開催を決定しました。2025年4月24、26、27日に大阪(京セラドーム大阪)、5月10、11日に埼玉(さいたまスーパーアリーナ)で開催いたします。





去る16日に、アジア4都市公演を最後に約4ヶ月間続いた『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN』を盛況のうちに終了したSEVENTEENは、わずか1か月後の3月20、21日に、日本でのファンミーティング開催に先立ち、韓国の大型スタジアム(仁川文鶴競技場メインスタジアム)でファンミーティングを開催予定です。昨年150万人(オン・オフライン合算)に達する累積観客数を記録したSEVENTEENだからこそできる、異例のスタジアム規模でのファンミーティングに大きな注目が集まっています。





今年デビュー10周年を迎えるSEVENTEENは、4月にはラテン地域最大規模の音楽フェスティバルである「Tecate Pa'l Norte 2025」にK-POPアーティストとして初出演予定となっており、ますますの活躍が期待されています。

今後の活動にもぜひご注目ください。





『SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'』の詳細やチケットに関する最新情報は特設サイトにてご確認ください。

【『SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'』概要】

【会場・日程】

[大阪] 京セラドーム大阪

2025年4月24日(木) 開場 16:00/開演 18:00

2025年4月26日(土) 開場 16:00/開演 18:00

2025年4月27日(日) 開場 14:00/開演 16:00





[埼玉] さいたまスーパーアリーナ

2025年5月10日(土) 開場 16:00/開演 18:00

2025年5月11日(日) 開場 14:00/開演 16:00





※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。





【チケット料金】

■アリーナ指定席 (CARAT・カラモバ先行限定)

24,000円(税込)





■スタンド指定席

16,000円(税込)





※アリーナ指定席の一般販売予定はございません。

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※機材などで映像や演出、ステージおよびメンバーが見えにくい場合がございます。あらかじめご了承の上、お申込みください。





【特設サイト】

『SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETING 'HOLIDAY'』特設サイト

https://seventeen.hybejapan.events/2025_holiday







【SEVENTEENプロフィール】

13人組グループSEVENTEEN。グループ名には13人のメンバー+3つのユニット+1つのチーム=17という意味が込められている。差別化された3ユニットは、HIPHOP TEAM、VOCAL TEAM、PERFORMANCE TEAMで構成される。作詞、作曲、振り付けなどアルバム製作全般にわたるプロデュースだけではなく、公演の演出アイディアやミュージックビデオコンセプトについても活発な意見を提示し、自分たちだけの道を開拓し、「自主製作グループ」として位置づけられている。メンバーたちは音楽活動の他にもミュージカル、広告、写真集、放送番組など国内外の多方面で活発に活動している。SEVENTEENはK-POP界の新しい歴史を紡いでいる。10th Mini Album「FML」は累積販売量628万枚でK-POP単一アルバムとしては歴代最も多く売れたアルバムとなり、SEVENTEENは11th Mini Album「SEVENTEENTH HEAVEN」で発売後一週間のアルバム販売量(初動)500万枚を越えた最初のアーティストタイトルを獲得し、K-POPアーティスト歴代初動1位に上がった。SEVENTEENは2023年だけで韓国国内アルバム累積販売量1,600万枚を越える大記録を達成し、「1,000万アーティスト」の威容を誇った。