【品川プリンスホテル】大好評につき販売期間を延長！ホテル業界初の日本あんこ協会と連携した和のアフタヌーンティー

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド和のアフタヌーンティー(品川プリンスホテル)

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、メインタワー38Fにある和食レストラン「味街道 五十三次」にてご提供している、日本あんこ協会監修 和のアフタヌーンティーを2025年3月20日(木・祝)まで延長して販売いたします。

ホテル業界として初めて日本あんこ協会と連携した今までにない和の体験型アフタヌーンティーは、1月の販売開始以来、大変多くのお客さまからのご好評をいただき、当レストランで今までご提供してきたアフタヌーンティーの中で1番の反響をいただいております。そしてこの度、さらに多くのお客さまにご賞味いただきたいとの想いから、2月28日(金)までを予定していた販売期間を3月20日(木・祝)まで延長させていただく運びとなりました。

日本の玄関口であり、日本の成長を牽引する国際交流拠点として進化を続ける「Shinagawa」において、国内外のお客さまにFUN体験を創造し、感動そして記憶へとつなぐ当ホテルと、「あんこを通じて世界平和を実現する」をミッションとする日本あんこ協会。共に国内外をフィールドに日本の文化を発信し続けてまいります。

和のアフタヌーンティー「あんフォンデュ」 POINT

見た目にも美しい“美味彩食箱”から没入するあんこ時間は、甘味だけにとどまらないあんこの可能性を広げるお食事の数々から始まり、メインとなる甘味には、さまざまな食材とあんことの相性をストレートに感じていただけるフォンデュスタイルでご提供。さらには、本プラン独自に制作した、協会監修のあんこに関する学習問題「QankoA」に挑戦してあんこの知識を得ていただくことで、国際交流拠点である品川から国内外へその魅力を発信することを目的とした「品プリあんバサダー」としての認定証を授与させていただきます。

日本あんこ協会監修 和のアフタヌーンティー 概要

あんフォンデュ(品川プリンスホテル)

【期 間】

2025年3月20日(木・祝)まで

※おこた特別席・ペアリングドリンクプランは2月28日(金)までとなります

【場 所】

味街道 五十三次 (メインタワー38F)

【料 金】

\6,500(税込み・別途サービス料 13%)

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/53/afternoontea_anko

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114(10:00A.M.~6:00P.M.)

※写真はイメージです。

※料金には消費税が含まれております。別途会計時に13%のサービス料を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場などにおける食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社など(当社の食材仕入先)に表示義務のある特定原材料7品目(えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料7品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※上記内容はリリース時点(2月18日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル品川プリンスホテル 概要

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,554 室

【レストラン・ショップ数 】

10 ヵ所

【宴会場 数】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他