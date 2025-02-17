国内最大級の総合求人サイト『エンゲージ』アルバイト・パート募集時平均時給（2025年1月度）

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木孝二）が運営する国内最大級の総合求人サイト『エンゲージ』（https://en-gage.net/）で、2025年1月度の「全国アルバイト・パート募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。

TOPICS

・ 三大都市圏／全国平均時給、ともに前年同月を上回る。

・ 万博開催に向けて関西エリアで時給が上昇。時給2,000円以上の高時給求人も登場。

・ 運輸・配送・軽作業系の平均時給、前年同月比+149円の大幅上昇。

概況解説

1月度の三大都市圏平均アルバイト・パート時給は1,375円（前年同月比+81円、6.3％増／前月比+1円、0.1％増）。全国平均時給は1,279円（前年同月比+86円、7.2％増／前月比-14円、1.1％減）で、いずれも前年同月を上回りました。

2ヵ月後に開催を控える大阪・関西万博に向けて、アルバイト求人も活況に。飲食店スタッフやパビリオンでの販売スタッフなどで高時給求人が登場。警備スタッフの募集では時給2,000円を超える求人も掲載され、関西エリアでは前月比＋11円と大幅上昇が見られました。

2024年問題の対応で、昨年を通じて時給を大きく引き上げて募集が行なわれたドライバー求人では、前年同月比＋149円／前月比＋10円と、2025年も引き続き上昇傾向が見られます。特に物流・軽作業系については、採用が充足するという事は考えにくく、活況な採用市場が続くことが予測されます。

※解説：HRメディア＆テクノロジー採用支援事業部 営業マネージャー 野口 慶

■1月度のエリア別平均アルバイト時給は、全エリアで前年同月を上回る。■職種別平均時給、全職種で前年同月を上回る。■全国・前年同月比 時給上昇額TOP3（2025年1月度）■全国 募集時平均時給調査（2025年1月度）

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