Aぇ! group、1st ALBUM「D.N.A」　2月18日（火）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、Aぇ! groupの1st ALBUM「D.N.A」をグループ結成日である2月18日(火)に発売します。

2024年5月にCDデビューを果たし、『オリコン年間ランキング2024』のアーティスト別セールス部門「新人ランキング」で1位を獲得したAぇ! group。

グループ結成日である2月18日(火)に発売する今作は、彼らの「今」の全てを余すところなく詰め込んだ原点=『D.N.A』と呼ぶに相応しい1st ALBUMに仕上がりました。初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤の3形態でのリリースとなり、デビューシングル「《A》BEGINNING」、2ndシングル「Gotta Be」、イメージキャラクターを務める全国スイーツ宅配サービス「CAKE LINK」のCMソングにも起用されている「Colorful Days」に加え、メンバーの佐野晶哉が作詞・作曲したバンド曲「Aぇ You Ready?」、ヒャダインこと前山田健一が提供した「ばんざいデスコ」、『第66回 輝く!日本レコード大賞』で企画賞を受賞したシンガーソングライター Ayumu Imazuが提供した地元・大阪のルーツが随所に感じられる「AKAN」などバラエティに富んだ新曲を含む全13曲を収録。通常盤にはボーナストラックとして、このアルバムのために再録したAぇ! groupの自己紹介ソングである「僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!」を加えた全14曲が収録されます。

特典映像として、初回限定盤Aには新たに撮りおろされた新曲「Hello」「Colorful Days」のMusic VideoとMaking Video、「《A》BEGINNING」「Gotta Be」のMusic Videoを収録。初回限定盤Bには、Aぇ! groupの人気楽曲「《A》BEGINNING」「アエテオドル」「しあわせもん。」のアコースティックアレンジのセッションとメイキング映像、今作のアートワーク撮影の裏側に密着した”Behind The Scenes of 「D.N.A」”を収録。形態別先着外付け特典として、初回限定盤AにはA5サイズのクリアファイル、初回限定盤Bにはスマートフォンとケースの間に挟み込むことでショルダーストラップなどをつけられるフォンタブ、通常盤にはメンバーのキュートなキャラクター絵柄の入ったステッカーシートが先着で付属します。

今作の発売を記念して、リリース記念イベント&お見送り会を東京と大阪で開催。CDケース付属の帯裏に記載されているシリアルナンバーにてご応募いただいた方の中から抽選で参加できます。イベントの模様は後日ストリーミングでの配信も予定しており、同じシリアルナンバーを用いて形態別となる特典動画も視聴することができます。また、2月18日(火)には20:00頃よりYouTube生配信を実施予定です。

Aぇ! groupは2月28日(金)から大阪城ホールを皮切りに、今作を引っ提げた全国7都市30公演のアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」を開催します。

Aぇ! group「Hello」Official Music Video - Streaming Ver. -

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=KdWujurUvHQ ]

Aぇ! group「Colorful Days」Official Music Video - Streaming Ver. -

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=t2dPj3gvlsk ]

Aぇ! group 「AKAN」Recording Music Video

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=QP65mm5-aEU ]

Aぇ! group 【1st ALBUM D.N.A】発売記念生配信💿💿

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=hCE_yQTnSwo ]

Aぇ! group 1st ALBUM「D.N.A」

2025年2月18日(火)発売

【初回限定盤A】

CD+Blu-ray:UPCA-9006

CD+DVD:UPCA-9007

\4,290(税抜\3,900)※Blu-ray, DVD共通

<先着外付け特典> 初回限定盤A/特典:「クリアファイル(全員集合写真/A5サイズ)」

●CD

M-01 Hello

M-02 《A》BEGINNING

M-03 脳内ラプソディー

M-04 Wonderful!!

M-05 ばんざいデスコ

M-06 常夜灯

M-07 AKAN

M-08 ROCK'NPOP

M-09 Colorful Days

M-10 Aぇ You Ready?

M-11 やったろかぃ!

M-12 咆哮

M-13 Gotta Be

●Blu-ray / DVD

「Hello」 Music Video

「Hello」Music Video Making

「Colorful Days」Music Video

「Colorful Days」Music Video Making

「《A》BEGINNING」 Music Video

「Gotta Be」 Music Video

【初回限定盤B】

CD+Blu-ray:UPCA-9008

CD+DVD:UPCA-9009

\4,290(税抜\3,900)※Blu-ray, DVD共通

<先着外付け特典> 初回限定盤B/特典:「フォンタブ(全員集合写真)」

●CD

初回限定盤Aと共通。

●Blu-ray / DVD

Aぇ! group Acoustic Live Sessions

・《A》BEGINNING

・アエテオドル

・しあわせもん。

Aぇ! group Acoustic Live Sessions Making

Behind The Scenes of 「D.N.A」

【通常盤】

CD:UPCA-1001

\3,520(税抜\3,200)

<先着外付け特典> 通常盤/特典:ステッカーシート(全員集合写真+メンバーソロ写真+α/A4サイズ)

●CD

M-01 Hello

M-02 《A》BEGINNING

M-03 脳内ラプソディー

M-04 Wonderful!!

M-05 ばんざいデスコ

M-06 常夜灯

M-07 AKAN

M-08 ROCK'NPOP

M-09 Colorful Days

M-10 Aぇ You Ready?

M-11 やったろかぃ!

M-12 咆哮

M-13 Gotta Be

M-14 僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!

▶︎ 1st ALBUM『D.N.A』発売YouTube生配信

https://youtube.com/live/hCE_yQTnSwo?feature=share

▶︎リリース記念イベント&お見送り会のご応募や形態別期間限定オリジナル動画視聴の概要

【Aぇ! group「D.N.A」購入者対象 シリアルナンバー特典特設ページ】

https://www.universal-music.co.jp/aegroup/serial_dna/

全国7都市30公演のアリーナツアー

Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A

[大阪] 大阪城ホール

2025.2.28(金) 18:00開演

2025.3.1(土) 13:30開演/18:00開演

2025.3.2(日) 12:30開演/17:00開演

[福岡] マリンメッセ福岡

2025.3.8(土) 18:00開演

2025.3.9(日) 12:30開演/17:00開演

[神奈川] 横浜アリーナ

2025.3.25(火) 18:00開演

2025.3.26(水) 13:30開演/18:00開演

2025.3.27(木) 18:00開演

2025.3.28(金) 13:30開演/18:00開演

2025.3.29(土) 18:00開演

2025.3.30(日) 12:30開演/17:00開演

[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

2025.4.5(土) 18:00開演

2025.4.6(日) 12:30開演/17:00開演

[新潟] 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

2025.4.12(土) 18:00開演

2025.4.13(日) 12:30開演/17:00開演

[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館

2025.4.30(水) 13:00開演/18:00開演

2025.5.1(木) 12:00開演/17:00開演

[北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

2025.5.10(土) 18:00開演

2025.5.11(日) 12:30開演/17:00開演

Aぇ! group - Colorful Days(Dance Practice)

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=jKORG6bFZbc ]

Aぇ! group Acoustic Live Sessions「しあわせもん。」(『D.N.A』初回限定盤B収録)

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=wPIslj2zpUk ]

Aぇ! group Information

■UNIVERSAL MUSIC アーティストページ:https://www.universal-music.co.jp/aegroup/

■YouTube:https://www.youtube.com/@Aegroup_official

■TikTok: https://www.tiktok.com/@aegroup_official

■X:https://twitter.com/Aegroupofficial

■Instagram:https://www.instagram.com/aegroup_official_0515