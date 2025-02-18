佐倉事業所 SWR(R)新工場が稼働開始
株式会社フジクラ（取締役社長CEO：岡田直樹）は、千葉県の佐倉事業所内に建設を進めていたSWR(R)新工場が竣工し、このたび稼働を開始しました。
新工場では、当社独自の細径高密度型光ファイバケーブル（Wrapping Tube Cable(R)：以下「WTC(R)」）内に実装される間欠固定型光ファイバリボン（Spider Web Ribbon(R)：以下「SWR(R)」）を生産します。
今回の稼働開始により、SWR(R)の生産量は光ファイバ長ベースで約30％増加する見込みです。
稼働を開始した佐倉事業所内の新工場
新工場建設の背景
近年、生成AIの進展に伴うデータトラフィックが急速に増加し、大容量高速通信、低遅延通信に対する要求がますます高まっています。各国では光ブロードバンドやデータセンタの整備が増加し、今後も継続した需要が見込まれます。
当社は需要増に対応するため、佐倉事業所の光ファイバケーブルSWR(R)/WTC(R)の生産能力を強化すべく、SWR(R)新工場の建設を進めてきました。
そしてこのたび、新工場の稼働を開始し、2月17日に開所式を執り行いました。
開所式でのテープカットの様子
新工場の特長
SWR(R)新工場では、自社開発の製造装置やものづくりDX（デジタルトランスフォーメーション）の活用により、需要増に対応する生産能力の強化だけでなく、高い品質と生産性を追求しています。また、GX（グリーントランスフォーメーション）技術を積極的に導入し、当社初のカーボンニュートラルを目指します。
新工場の稼働を通じて、高度情報化社会の実現に向け、今後も貢献してまいります。
新工場の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56990/table/135_1_a9731d368f57042c6dbd770d78c1fb79.jpg ]
Wrapping Tube Cable(R)、WTC(R)、Spider Web Ribbon(R)およびSWR(R)は、株式会社フジクラの登録商標です。
SWR(R)/WTC(R)製品紹介サイト：https://www.optic-product.fujikura.com/optical-fiber-cables/jp/