【パズル＆ドラゴンズ】サービス開始からまもなく13周年！

▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロード ⇒⇒ http://goe.bz/20250218padpt01

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー)が、「iOS」および「Android(TM)」端末向け提供中のパズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称:パズドラ)』(https://pad.gungho.jp/)は、2025年2月20日(木)に、サービス開始より13周年を迎えます。これを記念し、2025年2月17日(月)に「パズドラ公式放送~13周年記念生放送~」を実施し、13周年を記念して実施予定のイベントやコラボなど、最新情報を発表いたしました。

13周年キービジュアル

『パズル&ドラゴンズ』は、「モンスター」を育てて「パズル」でバトルするスマートフォン向けパズルRPGです。2012年2月20日に「iOS」端末向けとして「App Store」にてサービスを開始以降、大変多くのユーザーの皆様にご愛顧いただき、2025年2月20日(木)に13周年を迎えます。「iOS」端末向けのみならず、2012年9月18日に「Google Play(TM)」にてサービスを開始し、以降、各ストアで常にセールスランキング上位を競う、人気コンテンツとなっています。2024年5月24日には、国内累計6200万ダウンロード(※)を突破。北米でも累計1,500万ダウンロード(※)を超えるなど、年齢や性別、国内外を問わず、さらに多くの皆様にプレイいただいております。

本作のみならず、リアルタイムでの対戦がお楽しみいただけるスマートフォン向けパズル対戦ゲーム『パズドラバトル』や10周年を記念して発売されたNintendo Switch(TM)用ゲームソフト『PUZZLE & DRAGONS Nintendo Switch Edition』、Apple Arcadeにて提供中の『パズル&ドラゴンズ ストーリー』などの各種ゲーム、今年1月に新たに1名が加わり、現在21名のプロ選手が活躍しているeスポーツ、さらにアニメや玩具など、すべてのコンテンツを含め、『パズドラ』として幅広く展開しております。

※各ストアでの同一端末による重複ダウンロードを含まない、国内および北米での累計ダウンロード数です。

「パズドラ公式放送~13周年記念生放送~」発表内容

<イベント情報>

●「13周年記念イベント」実施!

「魔法石最大213個」がもらえる13周年記念ログインスタンプをはじめ、「13周年記念!超絶スーパーゴッドフェス」の開催や、お好きなフェス限定モンスターを選んでもらえる「遊んでゲット!フェス限定プレゼント」、13周年記念クエストやスペシャルダンジョンの登場など、盛りだくさんの内容で「13周年記念イベント」を実施いたします。

13周年記念イベント「魔法石最大213個!」

【特設サイト】https://pad.gungho.jp/member/event/2502/

●新イベント「執事とメイドとパズドラカフェ」最新情報!

執事やメイドの姿になったモンスターたちが登場する新イベント「執事とメイドとパズドラカフェ」のモンスターイラストを大公開。現在鋭意制作中です。続報をお楽しみに。

●15周年プロジェクト始動!

『パズドラ』15周年に向けて、ユーザーアンケートなどを行いつつ、新たなグッズ展開などを実施予定です。詳細は後日お知らせいたします。

<キャンペーン情報>

●「パズドラ13周年記念!想い出をシェアしようキャンペーン!」実施

期間中に「パズル&ドラゴンズ_PR用公式(@puzzdra_PR)」Xアカウントをフォローして、対象ポストに対する回答を投稿すると抽選で合計1,300名様にえらべるPayが当たります。

総勢1,313名様に当たる「13周年記念キャンペーン」開催[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1885_1_c87a23dbcf420b48ffc8e986e80822fb.jpg ]

●「パズドラ13周年記念!『パズドラ』を遊ぼうキャンペーン!」実施

期間中に『パズル&ドラゴンズ』ゲーム内[その他]-[13周年キャンペーン]からアクセスできるフォームから応募すると抽選で13名様にオリジナルAmazonギフトカードが当たります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1885_2_9db49badfa7ab01a4db33a5acffa289e.jpg ]

キャンペーン特設サイトの公開および詳細は後日、「パズル&ドラゴンズ_PR用公式」Xアカウント(@puzzdra_PR)よりご案内いたします。まだフォローしていない方はぜひフォローして、続報をお待ちください。

なお、「パズドラ公式放送 ~13周年記念生放送~」では、上記以外にもイラストレーターの皆様から届いたイラストやお祝いコメント、最新アップデートや新モンスター情報、コラボ情報の発表など、盛りだくさんの内容でお届けしております。また、魔法石のプレゼントをかけた出演者によるチャレンジ企画では、ゲストの皆様の奮闘により、魔法石15個のプレゼントが決定いたしました。まだご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたい方は、YouTube「パズドラ公式チャンネル」にて、ぜひご視聴ください。

【YouTube「パズドラ公式チャンネル」】https://www.youtube.com/@PuzzleandDragons

日頃から『パズル&ドラゴンズ』をご支持くださっているユーザーの皆様へ心からの感謝を申し上げるとともに、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるよう、ガンホーは良質なゲームの提供に尽力してまいります。どうぞご期待ください。

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS12.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

13周年記念アイコン

