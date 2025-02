MCM × BE@RBRICK コラボレーション第4弾 JOKER / HARLEY QUINNが登場！

MCM FASHION GROUP JAPAN株式会社

ドイツのラグジュアリーファッションブランド MCM〈エムシーエム〉は、MEDICOM TOY社のクマ型ブロックタイプフィギュア BE@RBRICK〈ベアブリック〉との第4弾となるコラボレーションを発表。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』にインスパイアされた、DCキャラクターのジョーカーとハーレイ・クインのBE@RBRICKが登場。

100%サイズと400%サイズの2体セットで、オリジナルデザインのボックスが付属。鼻、手、足先はメッキ仕様となっており、背中にはジョーカーとリーが踊るシルエットとオフィシャルロゴがプリントされている。

MCMが誇るクラフツマンシップが生み出す特別なコラボレーションアイテムは、MCM直営店舗およびMCMオフィシャルオンラインストア、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて2025年2月22日(土)発売予定。数量限定販売のため、品切れの際はご了承ください。またアパレルのリリースも予定しており、今後の展開にもご期待ください。

BE@RBRICK THE JOKER × MCM 100% & 400% \41,800 (税込)

ジョーカーを象徴するアイコニックなパープルに、不敵な笑みを浮かべた口元。MCMの伝統あるヴィセトスモノグラムをプリントしたBE@RBRICK。100%と400%の2サイズセットで展開。

BE@RBRICK HARLEY QUINN × MCM 100% & 400% \41,800 (税込)

ハーレイ・クインを象徴する真紅のダイヤ柄に、MCMのヴィセトスモノグラムを組み合わせたBE@RBRICK。100%と400%の2サイズセットで展開。

ABOUT Joker: Folie À Deux

ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ提供、ジョイント・エフォート・プロダクション制作、トッド・フィリップス監督作品『ジョーカー:フォリエ・ア・ドゥ』。本作はワーナー・ブラザース・ピクチャーズにより全世界で公開されました。

ABOUT MCM (Modern Creation München)

1976年にドイツで創業されたMCMは、従来のラグジュアリーに対するオルタナティブとして誕生し、1970年代のミュンヘンで人気を集めた革新的で華やかなライフスタイルに合わせて、個性的で高品質なアクセサリーやアイテムを作り出しました。現在もその独自のスタイルを受け継ぎながら、新しい世代の自立した感性を持つ人々に向けて、次世代のラグジュアリーを提案しています。MCMは現在、ミュンヘン、ベルリン、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス、東京、ソウルなど、世界43カ国にある584店舗で展開されています。

商品お問合せ先

MCM GINZA HAUS 1 〈エムシーエム ギンザ ハウス アイン〉

TEL 03-4520-7030

HP: https://jp.mcmworldwide.com

Instagram: @mcmjapan https://www.instagram.com/mcmjapan/

Facebook: @mcm.japan https://www.facebook.com/mcm.japan/

LINE: @MCM JAPAN https://page.line.me/515awuup?openQrModal=true

X(旧Twitter): @JAPAN_MCM https://x.com/JAPAN_MCM

本商品は、メディコム・トイがワーナーブラザース・ディスカバリーグローバル・コンシューマープロダクツとの契約のもとに企画製造したものです。

“Joker: Folie À Deux” and all related characters and elements (C) & (TM) DC & WBEI.(s25)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.