『Le Ciel Bleu Clair～ル・シエル・ブルー・クレール～』正式サービスに先駆け先行テストを実施！Amazonギフト券もらえるXフォロー＆リポストキャンペーンも開催！

株式会社ムーンラビット

株式会社ムーンラビットは、PC向けオンラインゲーム『Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~』にて、2月18日(火)より先行テストを実施したことをお知らせします。さらに、抽選で15名様に2,000円分のAmazonギフト券をプレゼントするキャンペーンも開催しました。

【先行テスト特設サイト】

https://member.moonrabi.jp/sc/?ad=LCB_PRESS

■本日より先行テスト実施!参加者全員に特典プレゼント!

2月18日(火)より負荷検証を目的とした先行テストを実施しました。先行テストではキャラクターをレベル30まで育成できるほか、クエストやギルド機能など幅広くお楽しみいただけます。また先行テストに参加した方全員に、正式サービス時に特典アイテムをプレゼントします。

【先行テスト詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12302&news_type=1&show_all=1(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12302&news_type=1&show_all=1)

■Xフォロー&リポストでAmazonギフト券をもらおう!

抽選で15名様に2,000円分のAmazonギフト券をプレゼントするキャンペーンを開催中です。X公式アカウント(@LCBClair_PR)をフォローして、キャンペーンポストをリポストするだけで参加できます。お気軽にご参加ください!

【キャンペーン詳細】

https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12303&news_type=5&show_all=1(https://lcbclair.moonrabi.jp/notice/detail.php?news_id=12303&news_type=5&show_all=1)

【タイトル概要】

タイトル:Le Ciel Bleu Clair~ル・シエル・ブルー・クレール~

ジャンル:ジョブチェンジファンタジーMMORPG

開発会社:FunYours Technology Co., Ltd.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2025 MoonRabbit Corporation.

(C) FunYours Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.