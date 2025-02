春のラッキーデーを祝して新作のスペシャルセレクションとともにヒグチユウコ氏との新たなコラボレーションを展開

株式会社ケリングジャパンCourtesy of GucciCourtesy of Gucci

来る3月10日(月)は、スタート運を高めると言われる「天赦日」、幸運が何倍にもふくらむとされる「一粒万倍日」、金運を招くとされる「寅の日」という3つの吉日が重なるラッキーデー。2025年初の大開運日となるこの日は、自分自身の幸運や成功を願って、あるいは大切な人へのギフトとして、デイリーに身につけるアイテムを新調して使い始めるのに最適なタイミングです。

グッチは、春のスタートを告げるラッキーデーを祝して、新作ウォレットやスモールレザーグッズなどのスペシャルセレクションをご用意するとともに、ヒグチユウコ氏との新たなコラボレーションを展開いたします。

全国のグッチショップおよびグッチ公式オンラインショップ(https://www.gucci.com/jp/ja/ca/gifts/lucky-day-for-women-c-lucky-day-gifts-for-her)では、ウィメンズ向けに、〔GGマーモント〕ラインからブルーのレザーに小さなダブルGハードウェアがさり気なくアクセントを添えるエレガントなウォレットやカードケースが登場。またグッチを象徴するGGキャンバスを用いた〔GGエンブレム〕ラインからは、グリーン、ブルー、ピンクといったパステルトーンのウォレットをさまざまなサイズやスタイルで取り揃えるとともに、遊び心あふれるアニマル モチーフのキーチェーンがセレクションのハッピーな気分を高めます。メンズ向けには、GUCCI ロゴのハードウェアやエンボス加工がアイコニックなアクセントを添えるウォレットやカードケースに、日本限定のフォレストグリーンと日本先行発売のブラックカラーが登場します。

さらに日本限定のスペシャルアイテムとして、アーティスト ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる2種類の猫チャームを3月8日(土)より、グッチ青山、グッチ銀座、グッチ並木、新宿伊勢丹 グッチレザーグッズショップ、阪急うめだ本店 グッチウィメンズショップ、心斎橋大丸 グッチショップ、名古屋高島屋 グッチショップ、福岡岩田屋 グッチショップとグッチ公式オンラインショップ(https://www.gucci.com/jp/ja/ca/gifts/lucky-day-for-women-c-lucky-day-gifts-for-her)にて発売いたします。ヒグチユウコ氏による愛らしい猫とゴールドのハードウェアを組み合わせたこのチャームは、ハンドバッグに付けたりキーホルダーとしてご使用いただけます。

※数量限定につきなくなり次第終了となります。

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.comをご覧ください。