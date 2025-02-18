春の通勤・通学に。『新生活応援フェア』開催中！！

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株式会社トライアイズ




　　　収納力とデザインを兼ね添えた人気のバッグ　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　ボストン型で使いやすいデザイン



　収納力と軽さにこだわった、行動派のための上質バッグ

　　　　スタイリッシュさと上品を兼ね添えた華やかな印象




フェア期間：第1弾　2月7日（金）から３月３１日（月）まで



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https://shop.hamanobag.com/fs/hamano/GoodsSearchList.html?_e_k=%82%60&tag=A4%8E%FB%94%5B&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email20250205_shinseikatsu(https://shop.hamanobag.com/fs/hamano/GoodsSearchList.html?_e_k=%82%60&tag=A4%8E%FB%94%5B&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email20250205_shinseikatsu)


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濱野皮革工藝株式会社について


【会社概要】


社名 ：濱野皮革工藝株式会社　https://hamanobag.com/


本社所在地 ：〒102-8578 東京都千代田区紀尾井町4番1号 ニューオータニガーデンコート8階


軽井沢工場 ：〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町大字塩野字久古池3036-43


電話　　　：03(6691)8123


創業　　 ：1880年


事業内容：ブランド・ＨＡＭＡＮＯのハンドバッグ、革製品の企画・製造・卸・販売


　　　　　https://hamanobag.com/


　　　　　 　ブランド・ＣＬＡＴＨＡＳのアパレル、雑貨の企画販売


　　　　　 　インターネットによる通信販売業、インターネットショッピングモール及び


　　　　　 　インターネットサイトの運営、衣料品・バッグ並びに服飾雑貨の販売及び輸出入等


　　　　 　https://www.clathas-online.jp/





株式構成：HAMANOは東証グロース上場株式会社トライアイズ（4840）の100％子会社です。


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