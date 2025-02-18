Zaif INOライブラリ　サービス開始決定！（Zaif INOメンバーズウォレットカード保有者限定）

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株式会社CAICA DIGITAL




当社の子会社で、NFT販売所「Zaif INO」を運営する株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木 伸）は、Zaif INOメンバーズウォレットカード保有者限定で新たな特典 「Zaif INOライブラリ」 のサービスを2025年2月20日(木)15時から開始します。



■初回読み放題登録書籍


初回購読可能な書籍は、月刊誌「ワッグル」（ゴルフレッスン専門誌）、月刊誌「ライダースクラブ」（スポーツバイクライディング専門誌の2誌です！



＜読み放題＞


・ワッグル2月号


・ライダースクラブ2月号



継続的に掲載書籍拡大予定






■Zaif INOライブラリとは？


株式会社実業之日本社提供の 電子書籍を無料で購読 できる、メンバーズ限定の特別サービス！


話題の書籍や人気作品を、いつでもどこでも楽しめます！



■簡単アクセス！


スマホに Zaif INOメンバーズウォレットカード をかざすだけで、Zaif INOライブラリ専用サイト にアクセス可能！


さらに、購読コンテンツは 随時更新 されるので、読む楽しみがどんどん広がります！



■今すぐZaif INOメンバーズウォレットカードを活用し、特典を体験しよう！




■Zaif INOメンバーズウォレットカードとは




おトクな特典がズラリ揃ったZaif INOメンバーズカード。



Zaif INOメンバーズウォレットカードを協賛店舗に提示頂くとおトクな特典をGETできる他、Zaif INOでのNFT購入代金の10%相当分のキャッシュバック、オフ会参加申し込み券、NFTプレゼントなど様々な特典付きです！


さらに、カード型ウォレット機能が備わっており、Zaif INOメンバーズウォレットカードとスマホがあればNFTの受取、送信も可能！



Zaif INOメンバーズウォレットカード1枚があればNFTもラクラク管理できます！



■Zaif INOウォレットカード販売情報


販売ページ


https://zaif-ino.com/NFT/231



販売期間


2025年2月28日（金）23時59分まで



販売価格


CICC決済：4,950円相当※1


日本円決済：5,500円


※1：2025年1月28日 12:00のZaif Orderbook tradingのCICC価格を基に算出



■Zaif INOメンバーズウォレットカード


https://zaif-ino.com/media/members-wallet-card/




■協賛店舗一覧（随時拡大中）






Zaif INOとは







Zaif INOとは、審査制NFTローンチパッド（一次販売所）です。


Zaif INOが審査することで厳選されたNFTを安心してご購入頂くことが出来ます。


さらに、クレジットカード決済対応しているため、暗号資産をお持ちでない方でも簡単にNFTを購入頂くことが可能なサービスです。



【Zaif INOサービスページ】https://zaif-ino.com/


【NFTカード紹介ページ】https://zaif-ino.com/media/nft-card/


【Zaif INO公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/zaif_ino


【Zaif INO公式メールマガジン】https://zaif-ino.com/media/mailmagazine/


【Zaif INO公式Discord 】https://discord.com/invite/QvbqhjRZVs


【Zaif INO公式LINE 】https://line.me/R/ti/p/@841xxews



NFTを販売したいプロジェクト、企業様を随時募集しています。


ご興味がある方は　zaif-ino@caica.jp　までお問い合せください。


■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイトhttps://www.caica.jp/web3/


■「CAICA Web3 For Biz」法人窓口https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以　上



会社概要


株式会社カイカフィナンシャルホールディングス


代表取締役 鈴木 伸


東京都港区南青山５丁目11番９号


https://www.caica.jp/cfhd/



＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞


株式会社ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ


https://www.caica.jp/


info-02@caica.jp