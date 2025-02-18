HHKBがゲオでお得にレンタルできるキャンペーンを開催！

株式会社PFU

Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズは、株式会社ゲオが運営する「ゲオあれこれレンタル」にて、本日2月18日より先着500名様限定で、レンタル料金が10%OFFになるキャンペーンを開催します。最新の「HHKB Studio雪」を含めた全14機種を、お得にお試しいただくことができます。

「価格が高いからいきなり買うのは不安」「配列が自分に合うか心配・試したい」という方、是非この機会にレンタルをご利用ください（対象期間：2月18日～3月31日）。

また、レンタルサービスをご利用したお客様限定で、「試して納得！HHKBお得に購入プログラム」をご案内しております。14泊15日間のレンタル料金が実質無料(注1)で、新品のHHKBをご購入いただけます。併せてご利用ください。

キャンペーン詳細

HHKB Studio【4機種】

レンタル期間：14泊15日

レンタル料金：通常4,980円（税込） → 10%OFFクーポン適用で4,482円（税込）

送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）

1日あたりの延長料金：500円（税込）

HHKB Studio

HHKB Studio 詳細 :https://happyhackingkb.com/jp/products/studio/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimesレンタルする :https://geo-arekore.jp/campaign/0011

HHKB Professional HYBRID Type-S【10機種】

レンタル期間：14泊15日

レンタル料金：通常3,980円（税込） → 10%OFFクーポン適用で3,582円（税込）

送料：往復無料（北海道、沖縄県は除く）

1日あたりの延長料金：300円（税込）

HHKB Professional HYBRID Type-S

HHKB Professional 詳細 :https://happyhackingkb.com/jp/products/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimesレンタルする :https://geo-arekore.jp/campaign/0011

キャンペーン期間

2025年2月18日～2025年3月31日

その他

2台以上同時レンタルで20%OFF

HHKB シリーズを2台以上同時にレンタルするとレンタル料金が20%OFF！

「StudioとProfessional」や「日本語配列と英語配列」など、使い比べてみることで自分にピッタリのHHKBをお選びいただくことができます。クーポンコードはゲオあれこれレンタルのサイトをご確認ください。

試して納得！HHKBお得に購入プログラムについて

HHKBのレンタルサービスをご利用いただいたお客様には、新品のHHKBを限定価格でご提供いたします。レンタル終了後は商品をご返却いただき、購入を希望される方は、PFUダイレクト(注2)の限定販売サイトにてお買い求めください。プログラム詳細については、レンタル品に同梱されているチラシをご確認ください。

レンタルサービスの詳細は、以下のページをご確認ください。

https://happyhackingkb.com/jp/news/promo/04/index.html(https://happyhackingkb.com/jp/news/promo/04/index.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)

注釈

注１ 北海道・沖縄県を除く地域で14泊15日間レンタルし、プログラム期間中にPFUダイレクトで購入した場合。

注２ PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

商標について

HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

お客様お問い合せ先

株式会社PFU

ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部 SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

株式会社ゲオ

あれこれレンタル

問い合わせHP：https://geo-arekore.jp/inquiry/