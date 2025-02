GMOインターネットグループ、スポーツ推進に取り組み スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2025」に認定！

GMOインターネットグループ

”すべての人にインターネット”をコーポレートキャッチに、インターネットインフラ、インターネットセキュリティ、広告、金融、暗号資産事業を展開するGMOインターネットグループ(グループ代表:熊谷 正寿)は、2025年1月31日(金)、従業員の健康増進を目的にスポーツ活動の促進に戦略的に取り組む企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー 2025」に認定されました。2024年に続き2年連続での認定となります。

GMOインターネットグループでは、有志のパートナー(従業員)による運動促進プロジェクト「運動しようぜ!プロジェクト」を2022年5月より開始しました。本プロジェクトでは、「テニス」「ボルダリング」「バスケットボール」「アウトドア」など、全16種類の多彩な運動コミュニティ活動を支援するほか、GMOインターネットグループ横断のフットサル大会を開催するなど、パートナーが気軽に運動を楽しめる環境づくりを進めています。これらの取り組みが今回の認定に繋がりました。

今後も、パートナーがより気軽に運動できる環境を支援するとともに、陸上部やゴルフなど、さまざまなスポーツ活動への支援・協賛を通じて、多くの方に笑顔と感動を届けられるよう、健康経営の取り組みを推進してまいります。

【GMOインターネットグループのスポーツ推進の取組み】

■「運動しようぜ!プロジェクト」全16種類の多彩な運動コミュニティで活動中

「運動しようぜ!プロジェクト」は、リモートワークの普及に伴い、運動不足が課題となる中、2022年5月にパートナーが主体となって立ち上げたプロジェクトです。GMOインターネットグループでは、健康的なライフスタイルの推進を支援するため、自主的に開催される運動イベントの経費を補助するなど、積極的にバックアップしています。

「テニス」「ボルダリング」「バスケットボール」「アウトドア」など、全16種類の多彩な運動コミュニティ活動の支援や、GMOインターネットグループ横断のフットサル大会を開催するなど、パートナーが気軽に運動を楽しめる環境づくりを進めています。これまでに、のべ約1,100名が参加し、運動の楽しさと健康を広めるとともに、社内でのコミュニケーション促進にも貢献しています。

■GMOインターネットグループの全パートナーが会議などでのストレッチ/体操の実施

GMOインターネットグループでは、リフレッシュ効果などによる生産性向上と、運動への意識付けを図るため、一部の会議の冒頭でストレッチおよび体操を2024年から実施しています。2024年7月と12月に実施したパートナーズ・カンファレンスでは、全パートナーの気持ちを一つに、約7,500名が参加しました。

■合計約700名が参加したフットサル大会「GMO NASA CUP」の開催

2007年から続くグループ横断のフットサル大会「GMO NASA CUP」を、2024年6月(第26回)と2024年10月(第27回)に開催しました。大会には、レベル別に全24チームがエントリーし、参加者に加え応援メンバーを合わせて、各回約350名、合計約700名が参加しました。

■埼玉県主催「埼玉県スポーツフェスティバル2024 in 東松山」でのランニング教室の実施

埼玉県主催「埼玉県スポーツフェスティバル2024 in 東松山」の開催にあたり、2024年3月に、GMOインターネットグループ陸上部の選手10名がランニング教室を実施し、さらにイベント内容の企画をサポートしました。

【「スポーツエールカンパニー」について】

スポーツ庁は、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。

URL:https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1399048.htm

【GMOインターネットグループについて】

GMOインターネットグループは、ドメインからセキュリティ、決済までビジネスの基盤となるサービスをご提供するインターネットインフラ事業を主軸に、インターネットセキュリティ、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業を展開する総合インターネットグループです。

2025年から「すべての人に安心な未来を」をキャッチフレーズに、「ネットのセキュリティもGMO」プロジェクトを推進。無料の1.パスワード漏洩診断2.Webリスク診断3.セキュリティ相談AIチャットボットを提供する「GMOセキュリティ24」をはじめ、様々なセキュリティに関する取り組みを進めることで、より安心なインターネット社会の実現を目指しています。

また、「AIで未来を創るNo.1企業グループへ」を掲げ、グループ全パートナーを挙げて生成AIを活用することで、1. 時間とコストの節約、2. 既存サービスの質向上、3. AI産業への新サービス提供を進めています。(※)

2016年にはGMOインターネット陸上部を創設。2024年には東日本実業団駅伝で優勝。現在、ニューイヤー駅伝優勝に向け日々努力、邁進しています。

(※)参考URL

「GMOインターネットグループ セキュリティ事業の軌跡」https://www.gmo.jp/security-history/

「AIで未来を創るNo.1企業グループ」実現への取り組み https://www.gmo.jp/ai-history/

以上



【GMOインターネットグループ株式会社】(URL:https://www.gmo.jp/(https://www.gmo.jp/))

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 (東証プライム市場 証券コード:9449)

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 ■ネットインフラ事業

■ネットセキュリティ事業

■ネット広告事業

■ネット金融事業

■暗号資産事業

資本金 50億円

Copyright (C) 2025 GMO Internet Group, Inc. All Rights Reserved.