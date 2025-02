世界を目指す若きジャズ・ミュージシャンが集まる「Seiko Summer Jazz Camp 2025」3月14日（金）より参加者募集開始

セイコーグループ株式会社

セイコーグループ株式会社(代表取締役会長 兼 グループCEO兼 グループCCO 服部真二、本社:東京都中央区、以下「セイコー」)は、当社が特別協賛する「Seiko Summer Jazz Camp 2025(以下、SeikoSJC)」(8月11日~15日)の参加者を3月14日(金)10:00より公式webサイトにて募集開始することをお知らせします。

Seiko Summer Jazz Camp 2024ガラコンサート photo:amigraphy

Seiko Summer Jazz Camp公式HP:https://www.s-summerjazzcamp.jp/

このSeikoSJCは、世界で活躍する一流のジャズ・ミュージシャンを講師に、ジャズの演奏技術と理論、楽しみ方や音楽との向き合い方などを学べる5日間のプログラムです。2016年からスタートし今年で10回目の開催(2020年、21年はコロナ禍のためオンライン開催)で、延べ受講生は約280名になります。その中にはプロとして活躍するプレーヤーも80名ほどおり、さらにはジャズの本場アメリカでデビューする受講生も出てくるなど、これからの日本のジャズ界を牽引していく力を持った若きミュージシャンを多数輩出しています。

2025年のテーマは「Legacy and innovation are rooted in tradition」。ジャズの偉人たちの名作も革新的な演奏もすべては脈々と紡がれてきたジャズの伝統に根差しています。受講生たちが将来どのような演奏を目指すにせよ、この伝統を学ぶことが大切であると考えます。10回を迎える今、それを再確認するためにこのテーマとしました。

■講師陣は世界で活躍する一流ジャズ・ミュージシャン

講師陣は全員が一流ジャズ・ミュージシャンとして世界で活躍。講師リーダーのマイケル・ディーズは、トロンボーン奏者として二度のグラミー賞を受賞しているだけでなく、ミシガン州立大学で指導者としてもその腕を振るっています。彼を筆頭とした講師陣から、ジャズの演奏技術や理論はもちろんのこと、音楽との向き合い方、世界で活躍するためのメンタリティなどを直接学ぶことができます。

Seiko Summer Jazz Camp 2024の様子 photo:amigraphy■充実の多彩なレッスンプログラム

5日間にわたるSeikoSJCは、多彩なレッスンプログラムを用意。楽器別に分かれ、一人一人が丁寧な指導を受けられる「楽器別マスタークラス」、クラスごとに分かれて課題曲を仕上げる「スモールアンサンブルクラス」で個々の演奏技術を学び、「ビッグバンドクラス」では最終日のガラコンサートへ向けたレッスンが行われます。その他、全受講生に向けた「作曲・アレンジメントクラス」、そして「マスタークラス」ではジャズの理論やジャズとの向き合い方など、講師の経験から得たジャズへの取り組み方などを学びます。

■最優秀賞1名には、ジャズの本場・アメリカ留学を支援!

最終日には5日間のレッスンの成果を披露するガラコンサートを開催。セイコー賞として最優秀賞1名、そのほかに優秀賞、特別賞、また協賛の株式会社ヤマハミュージックジャパンよりヤマハ賞に加え、最優秀賞に輝いた生徒1名には2026年7月アメリカ・ノースカロライナ州Brevardで開催予定の「Jazz Institute at Brevard Music Center」への参加権が授与されます(飛行機代、宿泊・食事代を含む授業料はSeikoSJCが負担)。約2週間ジャズの本場で勉強ができる絶好の機会です。

Seiko Summer Jazz Camp 2024表彰式の様子 photo:amigraphy【Seiko Summer Jazz Camp 2025 開催概要】

・開催日程: 2025年8月11日(月・祝)~15日(金)5日間

・会場: 尚美ミュージックカレッジ専門学校(東京都文京区本郷4-15-9)

・講師: マイケル・ディーズ:Trombone 主任講師、中村恭士:Bass

クインシー・デイヴィス:Drums、ダン・ニマー:Piano、

ジョセリン・グールド:Guitar

ディエゴ・リヴェラ:Sax、ベニー・ベナック:Trumpet、

アリシア・オラトゥージャ:Vocal、守屋純子:特別顧問/Piano/作曲

・体制: (特別協賛) セイコーグループ株式会社

(協賛) 株式会社ヤマハミュージックジャパン

(特別協力) 尚美ミュージックカレッジ専門学校

(運営) Seiko Summer Jazz Camp 事務局

(企画制作) 株式会社スパイスオブライフ

【Seiko Summer Jazz Camp 2025 募集要項】

・募集パート:ピアノ、ベース、ドラムス、ギター、トランペット、トロンボーン、

サックス(アルト、テナー、バリトン)、ヴォーカル

・募集人数: 各パート5名(予定)

・募集期間: 2025年3月14日(金)10:00 ~ 5月9日(金)10:00

・応募資格: 日本に居住する16才~25才で、5日間の全日程に参加できる方

(1999年8月12日~2009年8月15日生まれの方)

※18才未満の参加者は保護者の同意書を提出していただきます。

保護者の同意書を提出できない場合は、参加はご遠慮いただきます。

※合格者はキャンプ初日に身分証明書の提示をお願いいたします。

・応募方法: 公式webサイトにて受付(web受付のみ)

http://www.s-summerjazzcamp.jp/entry

・参加費用: 無料

・結果発表: 2025年6月10日(火)10:00に公式webサイト上にて選考結果を発表

合格者は6月17日(火)10:00までに、事務局宛に参加または辞退の連絡をメールにて必ずお送りください。連絡がない場合は、次点の方が繰り上げ合格となります。尚、応募者の個人情報は個人情報保護法により適切な取り扱いをいたします。

・お問い合わせ:Seiko Summer Jazz Camp事務局

https://www.s-summerjazzcamp.jp/contact