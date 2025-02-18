NBA公式オンラインシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM』が『NBA RISE』に生まれ変わる！リニューアル版のサービス開始が2月20日に決定！
グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、NBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE （旧：NBA RISE TO STARDOM）』において、サービス開始を2025年2月20日(木)に決定したことを発表いたします。同時に配信される大型アップデートの概要もお知らせいたします。
NBA公式オンラインシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM』が『NBA RISE』に生まれ変わる！リニューアル版のサービス開始が2月20日に決定！
◆大型リニューアル内容
『NBA RISE TO STARDOM』が『NBA RISE』に生まれ変わる！
より直感的な操作、よりスピーディーな試合展開、快適なプレイ体験を楽しめるゲームへとパワーアップしました。
現在活躍中の現役選手だけでなく、往年のレジェンド選手たちも迫力満点の新たなビジュアルで多数登場予定！お気に入りのスター選手たちを集めて、自分だけのドリームチームを編成しましょう。
◆『NBA RISE』の楽しみ方
1．自分だけのドリームチームを編成！
手に入れたNBA選手たちを、自分好みに組み合わせてチームを編成！選手はスカウトやイベントなどで獲得することができます。毎日プレイしてスター選手を獲得しましょう。
自分だけのドリームチームを編成！
2．シーズンやスコアランキングなど、遊びやすく進化したおなじみのモードをプレイ！
編成したチームを率いて、NBAさながらのシーズンにチャレンジ！簡単操作でNBAチャンピオンを目指しましょう。
スコアランキングではルールや報酬などがリニューアル！
ランキング上位を目指し、他プレイヤーのドリームチームとの熱い戦いに挑みましょう。
簡単操作でシーズンにチャレンジ！
スコアランキングで上位を目指そう！
3.君の采配で、チームを勝利へと導け！
試合は基本的にオートで進行します。
重要な局面では、プレイヤーが選手の行動を選択できるセットプレイを発動することもできます。1ポゼッションをプレイし、成功すればテンションアップ！テンションが高まるほど、試合を優位に進められるようになります。
チームのテンションを高め、勝利へ導きましょう！
試合は基本的にオートで進行
重要な局面では、セットプレイを発動！
他にもNBAの輝かしい歴史から様々なテーマでイベントを開催予定！
ぜひ自分だけの最強ドリームチームを率いて、プレイしてみてください。
◆基本情報
タイトル：NBA RISE（旧 NBA RISE TO STARDOM)
ジャンル：スポーツ
対応OS：Android 7.0以上 / iOS 11.0以上
価格：基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
配信開始日：2021年11月24日(水)
公式サイト：https://nbarisetostardom.com/
公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/NBA_RISE
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(C) 2025 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.
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◆会社情報
グラビティゲームアライズ株式会社
会社名：グラビティゲームアライズ株式会社
（英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.）
所在地：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F
設立：2019年7月1日
URL：https://gravityga.jp/
グラビティゲームアライズ株式会社
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