「Alive Studio byGMOペパボ」がカルビーとコラボし、動画やライブ配信で使用可能な「じゃがりこ細いやつ サラダ」の素材を提供

GMOインターネットグループのGMOペパボ株式会社(代表取締役社長:佐藤 健太郎、以下、GMOペパボ)が運営する配信画面かんたん作成サービス「Alive Studio byGMOペパボ」(URL:https://alive-project.com/studio)は、カルビー株式会社(代表取締役社長:江原 信、以下、カルビー)とコラボレーションし、「Alive Studio byGMOペパボ」で使用できる素材に「じゃがりこ細いやつ サラダ」を、2025年2月18日(火)に追加いたしました。



「Alive Studio byGMOペパボ」を利用し配信を行うクリエイターは、自身のYouTubeチャンネルや動画、ショート動画、ライブ配信において「じゃがりこ細いやつ サラダ」やパッケージなどの素材を自由に使用できるようになります。これにより、VTuberのキャスティングなどを行わずに、VTuberやそのファンに向けたPR活動が可能となります。

【コラボレーションについて】

「Alive Studio byGMOペパボ」は、動画録画・配信ソフト(※1)上で、使い放題の豊富な素材により、VTuberをはじめとするクリエイター向けの配信画面を簡単にカスタマイズできるサービスです。1,000点以上の商用利用可能な画像素材を使い簡単に自分好みの配信画面を作ることができる他、動画制作やライブ配信に便利な機能や効果音・BGMなどを備えています。

企業が動画クリエイターを通じたPR活動を行う場合、クリエイターをキャスティングし、個別に依頼することが一般的です。そのため、キャスティングされていない個人クリエイターが、企業や団体が権利を持つデザインの素材を動画やライブ配信に活用を希望する場合、利用許諾が必要となり、個人クリエイターにとってはハードルの高いものとなっています。また、企業側においても不特定多数のクリエイターが素材データをダウンロードできる形式で配布・販売すると、データの改変やすでに提供・販売を終了したデザインの素材を使用され続けてしまうというリスクがあります。

しかし「Alive Studio byGMOペパボ」は、すでに商用利用の許諾が取れた素材をダウンロードせずに使用できるため、クリエイターは利用許諾不要で素材を使用できます。また、企業はデータ改変や想定外の期間の利用などの心配がなく、様々なクリエイターのアイデアに影響を与えることができます。そのため、直接的なキャスティングを行わずとも、VTuberやそのファンに向けたPR活動が可能となります。

この度のコラボレーションにより、実在するお菓子である「じゃがりこ細いやつ サラダ」素材をクリエイターが利用可能になり、動画やライブ配信における新しいアイデアや表現拡大に寄与いたします。

(※1)現在は、フリー・オープンなストリーミング配信・録画ソフトウェア「OBS Studio」のみ連携可能です。今後も連携可能なソフトを順次追加予定です。

【提供素材】

- 小物:「じゃがりこ細いやつ サラダ」パッケージ(6種類)- 背景:「じゃがりこ細いやつ サラダ」やロゴなどをあしらったもの(6種類)▲小物使用イメージ

【「じゃがりこ細いやつ サラダ」について】

URL:https://www.calbee.co.jp/products/detail/?p=20230407143712

「じゃがりこ サラダ」が細くなりました。「カリッポリポリポリポリ」細くて軽い食感なので、噛みやすくて食べやすい。商品の本数が約55本(※2)と多く入っており、満足感を感じていただけます。ニンジンとパセリを練りこみ、素材そのままの美味しさが味わえるあっさり「サラダ」味です。

(※2)1カップ当たりの本数にはバラツキがあります。

■カルビー コメント

動画配信をしながら、動画を見ながら、「じゃがりこ細いやつ サラダ」をポリポリポリポリ食べている方も多いはず…?!視聴者さんと一緒に楽しむ道具にしてください!

【「Alive Studio byGMOペパボ」について】

URL:https://alive-project.com/studio

「Alive Studio byGMOペパボ」は、VTuberをはじめとするクリエイターが動画やライブ配信の画面を、使い放題の豊富な素材で簡単に作成できるサービスです。クリエイターは、VTuber向け素材制作チーム「うさねこメモリー」が作成した1,000点以上の商用利用可能な画像素材を、「Alive Studio byGMOペパボ」上で切り替えるだけで、リアルタイムで簡単に自分好みの動画やライブ配信用画面を作ることができます。

素材以外にも、ライブ配信などで活用しやすい時計やカウンター、雑談配信や大喜利にも使える「お題ルーレット」、好きなセリフを入力して楽しめる「恋愛ゲーム枠」など、クリエイターの動画やライブ配信のアイデアを広げる機能を使用することが可能です。

■概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4734_1_e25aeb1176768316d0e3a386013c2942.jpg ]

以上

