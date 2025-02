【DIOR】2025年春夏オートクチュール コレクションを飾ったアートワーク「The Flowers We Grew」

クリスチャン・ディオール合同会社(C) ADRIEN DIRAND (C) RITHIKA MERCHANT (C) CHANAKYA SCHOOL OF CRAFT

2025年春夏 オートクチュール コレクションのために、マリア・グラツィア・キウリは、9枚の絵画で構成される臨場感あふれるアート作品の制作をリシカ・マーチャントに依頼しました。これらの作品を、カリシュマ・スワリ、チャーナキヤ工房、そしてチャーナキヤ工芸学校が大規模なテキスタイルパネルへと昇華させ、没入感のある視覚的風景を形成し、世代を超えて語り継がれる女性の物語に観る人を誘います。植物画の研究から学んだ彼女の独自の美意識で制作された絵画は、ガッシュ、水彩、インクと紙を用いたもので、万国共通のシンボル、花や有機的なフォルムによって強調された自然の風景を描き出しています。文学や神話の世界を彩り豊かに引用しながら、彼女は過去の物語に根ざしながらも、女性たちの力強さ、エネルギー、歓びを祝福する、ポジティブな未来への扉を開くストーリーを紡ぎ出します。

