4月18日(金)から、日本最大級のヨガ & ライフスタイルイベント「第12回 オーガニックライフTOKYO」開催！
東京最大級のライフスタイル＆ヨガイベント「ORGANIC LIFE TOKYO」
株式会社アンダーザライト（本社：東京都渋谷区）は、2025年4月18日（金）から20日（日）まで、日本最大級のヨガ & ライフスタイルイベント「第12回 オーガニックライフTOKYO」を開催いたします。会場は昨年に引き続き、東京・原宿の「WITH HARAJUKU」。さらに、2月・3月には明治公園でのランニング＆ヨガイベント、3月下旬にはオンラインヨガウィークも開催し、ヨガの魅力をさまざまな形で発信します。
2025年のテーマ：「サンカルパ：誓い」
「サンカルパ（संकल्प）」とは、意志を固め、自分自身や世界に向けて誓いを立てること。ヨガを通じて「こうありたい」「こうなってほしい」と願う思いを形にする機会を提供します。
開催概要
名称： 第12回 オーガニックライフTOKYO
会期： 2025年4月18日（金）～ 4月20日（日） 10:00-18:00 【入場無料】
会場： WITH HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1-14-30）
主催： オーガニックライフTOKYO実行委員会、一般社団法人ヨガ安全協会
後援（予定）： 厚生労働省、渋谷区（つなげる渋谷YOGA）、スマート・ライフ・プロジェクト
企画運営： 株式会社アンダーザライト
会場構成： 有料ヨガクラス、マーケットエリア（B1～3F）、WITH HARAJUKU全館利用
チケット販売： 2025年2月6日（木）より販売開始（前売料金適用は4月14日まで）
ショッピングエリアも充実
ショッピングエリアは入場無料。ヨガクラスは有料。
プログラム詳細
原宿イベント：3日間で約60名の講師が登壇
日本を代表するヨガ講師が登壇し、多様なヨガクラスを実施。今年はヨガの枠を超え、ピラティスやサウンドバスなど心と体をつなぐ新たな体験が充実します。
日本を代表するヨガ講師による約60クラスを実施。
プレイベントもパワーアップ
1.「Run&YOGA」（明治公園／参加無料）
2月・3月の第1土曜日に開催。ランニングとヨガを組み合わせ、自然の中で心身をリフレッシュ。
明治公園を拠点に自然に触れる「Run&YOGA」
2.「ONLINE YOGA WEEK」（オンライン／有料）
3月23日～29日開催。ヨガ哲学や医師による「ドクターズクラス」など、全80クラスの多彩なオンラインプログラム。
朝6時台から夜21時台まで開催。「ONLINE YOGA WEEK」では、初心者から上級者まで楽しめるヨガセッションに加え、マインドフルネス、アーユルヴェーダ、ヨガ哲学などの特別講座も用意。
社会貢献活動：能登半島地震への支援
B1FステージにてヨガパフォーマンスやDidgeridoo（ディジュリドゥ）、ウクレレの演奏をチャリティ開催。さらに、石川県庁への直接募金として令和6年（2024年）能登半島地震災害義援金募金箱を設置します。
チケット販売情報
販売開始日： 2025年2月6日（木）
前売料金適用期間： 2025年4月14日（月）まで
※詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。
メディア情報
メディアパートナー： ヨガジャーナル、The yogis magazine、yoga generation、POST
お問い合わせ先
オーガニックライフTOKYO事務局（株式会社アンダーザライト内）
TEL: 03-6300-9299
FAX: 03-6300-9298
メール: event@organiclifetokyo.com
Web: https://organiclifetokyo.com
登壇講師ラインナップ
aiko
IG（アイジ）
赤沼 直美
ACO
秋山 紫穂
浅野 佑介
池田 莉子
石井 まいこ
石井 正則
石川 恭平
磯 沙緒里
今井 愛彦
梅澤 友里香
梅田 陽一
August Hergesheimer（オーガスト・ハーゲスハイマー）
小川 由輝子
奥野 恵子
カウ
Gauri 木実（ガウリ コノミ）
柏原 多嘉子
KAZU
加藤 尚子
鎌田 夏輝
久保 玲子
楠原 宏子
Kranti（クランティ）
桑原 由佳
桑原りえ（リエトリート）
Kengo Nomura
kenta.power
ケン ハラクマ
合津 静
Koko Hayashi
小中 千恵
近藤 真由美
岸本 裕歩
相楽 のりこ
佐久間 涼子
佐々木 薫
佐藤 ゴウ
Satoshi Miya
SATOMI
Satori Shankara（サトリ シャンカラ）
更科 有哉
SHIGYO KAORI
渋木 さやか
島守 尚子
清水 誠也
菅原 順二
鈴木 修一郎
鈴木 まゆみ
高尾 美穂
つぐみ
積田 綾子
出口 眞喜子
トウドウ（ヴェーダプラカーシャ）
中村 尚人
なずな
Nammy
成瀬 雅春
新倉 直樹
新倉 美代子
西岡 ゆき
仁平 美香
野沢 和香
NOB
Nong（ノン）
灰野 りょう
Padmini
HANAE
濱田 麻矢
HAYATO
HIKARU
ページ しのぶ
mai
Maiko Kurata
松島 幸恵
Mahiro
Mariko（B-Flow）
Marina Polishchuk（マリナ・ポリシュク）
三浦 敏郎
三品 茜
美都 くらら
宮城 由香
向井田 みお
村上 華子
柳本 和也
山口 佳吾
山口 陽平
山下 綾乃
山田 泉
山本 俊朗
Yuuka
YOKO
吉田 昌生
LILY
綿本 彰
【参考】昨年の開催実績
WITH HARAJUKU 総来館者数：45,244名
講師登壇数：100名
プレイベント総クラス数：73クラス
今年もさらなる進化を遂げる「オーガニックライフTOKYO」にぜひご注目ください。