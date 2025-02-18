熱も風も、自在にカスタマイズ 海外対応ドライヤー 「BLOW+」 新発売
三木電器産業株式会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ol9MaN9Qmbk ]
１.高風速28m/秒オーバー
２.4000万個以上のWコートイオン
３.18通りの風をカスタマイズ
４.海外対応＆コンパクト
[表: https://prtimes.jp/data/corp/83582/table/6_1_f8d78ef1b72a60ea56c140868f7c986b.jpg ]
三木電器産業株式会社
For Your Good Hair Days!
https://prtimes.jp/a/?f=d83582-6-99a776b3cb4c5e14b4ab233693a91d6d.pdf
三木電器産業株式会社(本社:大阪府高槻市、代表取締役:三木尚文)は、新製品ワンダム プラズマケアヘアドライヤー「BLOW+ 」（ブロープラス）を2025年2月25日から発売いたします。
低温速乾の美髪ドライヤーとして大好評の前モデル「ABD-701」を、トップスタイリストへのヒアリングを元に大幅にパワーアップ。約40℃～約100℃までの5段階温度設定、折り畳み可能、海外対応などの機能を追加。トップスタイリストの活躍の幅を大きく拡げる製品へと進化しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ol9MaN9Qmbk ]
■製品ページURL
https://onedam.co.jp/product/abd-702f
■製品特長
１.高風速28m/秒オーバー
大好評の前モデル（ABD-701）同様、高性能BLDCモーターによる高風速で低温速乾を実現。
２.4000万個以上のWコートイオン
プラズマテクノロジーによる4000万個以上のWコートイオンが静電気を抑制し、髪にうるおいを与えます。
３.18通りの風をカスタマイズ
（温風5段階＋クールショット）×風速3段階で18通りの風をカスタマイズ。
髪質やスタイリングに最適な組み合わせが選べます。
４.海外対応＆コンパクト
海外対応（100-240V）、自動電圧検知機能付。
折りたたむことでコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/83582/table/6_1_f8d78ef1b72a60ea56c140868f7c986b.jpg ]
※この製品は、電源コード長2.8mの業務用モデル（型番：ABD-702F）です。
電源コード長1.8mで同機能の一般向けモデル（型番：HBD-702F）も展開しています。
三木電器産業株式会社
For Your Good Hair Days!
『A Good hair day』髪型がキマるだけで、気分も上がり、何もかも上手くいく。
そんな「最高の一日」を表す言葉です。
私たちは製品やサービスを通じて、最高で幸せな特別な一日『A Good hair day』を提供します。
https://prtimes.jp/a/?f=d83582-6-99a776b3cb4c5e14b4ab233693a91d6d.pdf