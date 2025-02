株式会社 篠崎の運営するウイスキー蒸溜所「SHINDO LAB」のニューボーンが、WWA 2025にて部門最高賞を受賞

株式会社篠崎

この度、イギリスのウイスキー専門誌『ウイスキー マガジン』の発刊元であるパラグラフ・パブリシング社が主催するウイスキーの世界的なコンテスト「ワールド・ウイスキー・アワード(以下WWA)2025」において、株式会社 篠崎 SHINDO LAB(本社:福岡県朝倉市比良松)の「SHINDO NEW BORN」が「ニューメイク&ヤングスピリッツ ニューメイク部門」にてGOLD及び部門最高賞(カテゴリー・ウィナー)を受賞いたしました。

WWAは、2001 年から2年に1度開催されていたウイスキーの品評会「ベスト・オブ・ザ・ベスト」から発展したもので、2007年から名称を「ワールド・ウイスキー・アワード」と改め、毎年開催。銘柄を伝えずに行うブラインドテイスティングによる厳正かつ一貫した審査で、世界のウイスキーファン・メーカーから絶大な信頼を集めている、他に類を見ないコンペティションです。

昨年の「ニューメイク&ヤングスピリッツ ニューメイク部門」にてGOLDを受賞した「SHINDO NEW MAKE」に引き続いてのGOLD受賞に加え、今回は初の部門最高賞を受賞いたしました。

また、同コンペティションへは計5アイテムのニューボーンを出品し、その全てで入賞いたしました。

200年以上続く(株)篠崎の酒造りにおいての研鑽を基に、既成概念にとらわれない新たな酒造りを行うSHINDO LABの掲げるコンセプト「THE QUEST FOR THE ORIGINAL(独創性の追求)」を体現した、常識を覆す馥郁とした香りと味わいが、世界的にも高い評価を得ることができました。

そして、いよいよ今年の6月には、SHINDO LABとして初となるジャパニーズウイスキーをリリースする予定です!

ぜひご期待ください。

WWA受賞 商品

他 受賞内容はこちら(https://drive.google.com/file/d/183-FgHQ8EYjNwKk2eDW0RTr1E1mDQ1ND/view)よりご覧ください。

SHINDO LAB とは

福岡/九州が育んだ、豊かな自然。

100年以上にわたって積み重ねた、確かな品質。

そして、常識にとらわれない、自由な発想。

おいしい、だけじゃない。

こころが動く、新しさも注ぎ込んで。

お酒と人。ふたつをつなぐ、時間を変えていく。

王道にして、新道を。

お酒はどこまで、たのしくなれるか。

THE QUEST FOR THE ORIGINAL.

株式会社 篠崎

CONCEPT

THE QUEST FOR THE ORIGINAL

理想にこだわり抜き、これまでにない感動をもたらすこと。

毎日を豊かに彩る、楽しさや出会いを届けること。

お酒をつうじて、人と人とのつながりを深めること。

その実現のために、私たちが最も大切にすること。

それは、独創性の追求です。

ほかにはない発想や、受け継がれた技術を注ぎ込み、

お酒のもつ可能性を、新たに広げていく。

歴史200年にして、開拓者であり続ける。

私たちは、個性あふれる唯一無二のお酒を届け、

さらにはお酒の未来そのものをつくり出していきます。

