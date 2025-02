タイBLの金字塔『SOTUS／ソータス』のBlu-ray BOX が2月25日（火）発売決定！愛蔵版ともいえるこだわりの装丁で期間限定発売！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、タイBLドラマ『SOTUS/ソータス』Blu-ray BOXを2025年2月25日(火)12時00分より自社が運営するオンラインストア【U-NEXT Asia ONLINE STORE】にて発売いたします。

『SOTUS/ソータス』は、タイBLドラマの先駆けであり、金字塔とも呼ばれる爆発的な人気を誇るBLドラマです。“SOTUS”という校内システムが存在する大学を舞台に、厳しい新入生教育制度に反発する新入生・コングポップと、厳しくも人間味のある先輩・アーティットとの恋が描かれます。

先輩後輩という絶対的な上下関係のあるなかで、コングポップがアーティットに放つ「先輩を僕の妻にします」という印象的なセリフや、厳しいアーティットが甘いもの好きというギャップなど、心くすぐられる展開に、多くのタイBLドラマファンを夢中にさせた傑作です。

アーティット役を務めたKrist(Perawat Sangpotirat)と、コングポップ役を務めたSingto(Prachaya Ruangroj)は、本作品で俳優としての名が広く知れ渡り、その後も数々のドラマで活躍。人気俳優となった彼らの初々しい演技が見られるのも、本作の見どころ。撮影時、1年間に渡るワークショップで積み重ねた、役への入り込みはもちろん共演者たちとの信頼関係、それが演技にも生かされています。『SOTUS/ソータス』で出会った選ばれし奇跡の2人、多くのファンを夢中にさせたキング・オブ・カップル、Krist-Singtoの息の合った演技を、ぜひ何度もご覧ください。

『SOTUS/ソータス』Blu-ray BOXは、長く作品を愛するファンのため、オリジナルの雰囲気を壊さないように当時のイメージをいかした化粧箱、名場面を写真と共に振り返るスタッフ渾身のブックレットが付いてきます。2025年中の期間限定&U-NEXT Asia ONLINE STORE限定発売。愛蔵版とも言えるこの『SOTUS/ソータス』のBlu-ray BOXをぜひご購入下さい。

『SOTUS/ソータス』作品情報

原題:SOTUS The Series

製作国:タイ

製作年:2016年

【スタッフ】

演出:Lit(Phadung Samajarn)

脚本:BitterSweet

【キャスト】

Krist(Perawat Sangpotirat)、Singto(Prachaya Ruangroj)、New(Thitipoom Techa-apaikhun)、Neen Suwanamas ほか

【ストーリー】

新入生教育制度「SOTUS」。そこで工学部の新入生コングポップは、先輩たちの高圧的で理不尽な指導方法に意見したことで目をつけられてしまう。それでも挑戦的なコングポップと3年生のリーダー格の先輩アーティットは対立するが、様々な出来事を経ていくうちに2人の間にはいつしか恋愛感情が芽生える。 大学を舞台に恋愛、友情、上下関係にとまどい、時には衝突もしながらもさわやかに青春を送る生徒たちを描く。

(C)GMM TV Co., Ltd., All rights reserved

『SOTUS/ソータス』Blu-ray BOX 商品情報

【発売日時】

2025年2月25日(火)12時00分~2025年12月31日23時59時

【発売】

U-NEXT Asia ONLINE STOREにて限定発売

https://eshop.unext-asia.jp/

【価格】

Blu-ray BOX 25,000円(税込価格 27,500円)EP1~EP15(最終話)+スペシャルエピソード

【特典映像内容・封入特典詳細】

<Blu-ray BOX>

■収録映像

EP1~EP15(最終話)+スペシャルエピソード

■封入特典

・ブックレット(16P)

※商品の発送先は日本国内に限らせて頂きます。予めご了承ください。

発売・販売元:株式会社U-NEXT

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど36万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、114万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。