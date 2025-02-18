自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車サドル(VENTURE 10)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～2/24(祝)23:59まで】

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GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月18日(火)～2月24日(祝)23:59まで


新商品の「自転車サドル(VENTURE 10)」のXプレゼントキャンペーンを開催!



































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商品の詳細




商品名：GORIX 自転車サドル(VENTURE 10)

販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/venture10/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/venture10


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCFYK3LN



販売価格：4,199円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車サドル


サイズ


長さ242 x ウイング141mm


重量


273 g


レール


スチールレール7mm


仕様


軽量PU黒レザートップ/軽量フォーム/目盛り付き/シームレス/防水


生産国


台湾