自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車サドル(VENTURE 10)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～2/24(祝)23:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式X → https://twitter.com/gottsuprice(https://twitter.com/gottsuprice)
商品名：GORIX 自転車サドル(VENTURE 10)
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年2月18日(火)～2月24日(祝)23:59まで
新商品の「自転車サドル(VENTURE 10)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
商品の詳細
商品名：GORIX 自転車サドル(VENTURE 10)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/venture10/
●GORIX公式ストア(Yahooショッピング) → https://store.shopping.yahoo.co.jp/gottsu/venture10
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DCFYK3LN
販売価格：4,199円(税込 送料込) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車サドル
サイズ
長さ242 x ウイング141mm
重量
273 g
レール
スチールレール7mm
仕様
軽量PU黒レザートップ/軽量フォーム/目盛り付き/シームレス/防水
生産国
台湾