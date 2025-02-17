D2C（ネット通販）事業者向けに最新事例やノウハウをお届けする、メールマガジン会員募集のお知らせ

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売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場グループ会社：証券コード9235、以下 売れるネット広告社）は、D2C（ネット通販）事業者向けにランディングページ特化型クラウドサービスである「売れるD2Cつくーる」を提供しております。


同ツールにて培った最新事例やノウハウをお届けする、メールマガジン会員の募集を開始したことをお知らせいたします。



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社名 ：売れるネット広告社株式会社（東証グロース市場グループ会社：証券コード9235）



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設立日：2024年10月10日


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