D2C（ネット通販）事業者向けに最新事例やノウハウをお届けする、メールマガジン会員募集のお知らせ
売れるネット広告社株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場グループ会社：証券コード9235、以下 売れるネット広告社）は、D2C（ネット通販）事業者向けにランディングページ特化型クラウドサービスである「売れるD2Cつくーる」を提供しております。
同ツールにて培った最新事例やノウハウをお届けする、メールマガジン会員の募集を開始したことをお知らせいたします。
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以 上
社名 ：売れるネット広告社株式会社（東証グロース市場グループ会社：証券コード9235）
東京オフィス
〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階
TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563
福岡オフィス（本社）
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階
TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540
代表者：代表取締役社長CEO 加藤公一レオ
設立日：2024年10月10日
URL ：https://ureru.co.jp
Facebook ：https://www.facebook.com/ureru
＜リリースに関するお問い合わせ＞
売れるネット広告社株式会社 クラウドサービス部
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