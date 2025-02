【スイスホテル南海大阪】 福岡県の春をまるごと味わう！「あまおう＆八女茶 アフタヌーンティー」2025年3月1日（土）～4月30日（水）開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

日本、大阪 - スイスにルーツを持つスイスホテル南海大阪(所在地:大阪市中央区、総支配人:シェーン・エドワーズ)の6階「ザ・ラウンジ」では、福岡県の特産品、「あまおう」と「八女茶」を贅沢に使った「あまおう&八女茶 アフタヌーンティー」を、2025年3月1日(土)~4月30日(水)の期間にて開催いたします。

福岡県産のブランドいちご「あまおう」に、福岡屈指の銘茶の産地・八女の抹茶をふんだんに使ったアフタヌーンティーが完成しました。入荷状況によっては、現在放送中の連続テレビ小説「おむすび」の舞台地の一つでもある糸島のミネラル豊富な土壌で育った糸島産あまおうも使用予定。今しか味わえない福岡の春の美味をアフタヌーンティーでご堪能ください。

あまおうの魅力を詰め込んだ7種のスイーツには、甘酸っぱさが広がるあまおうとサクサクの食感が絶妙な「あまおうパンナコッタ パールクラッカン」に、八女茶の上品な香りと旨味を感じる生地とクリームであまおうを贅沢に巻いた「あまおうと八女茶のロールケーキ」、スープ仕立てで楽しむ「フロマージュブランとあまおうベリースープ」や「八女茶クッキーサンドアイスクリーム」などが登場。様々な食材を合わせたあまおうと八女茶の“甘いマリアージュ”をご賞味ください。

セイヴォリーでは、風味豊かな八女茶と塩麹のソースにディップして味わう「アランチーニ 八女茶の香り」や、あまおうの甘酸っぱさにバルサミコボール、生ハム、そしてブラックペッパーでピリッとアクセントを効かせた「あまおう マスカルポーネサンドウィッチ」、桜の最中が可愛い「フムス 菜の花 桜海老 最中」に「スモークサーモンルーレ フレンチキャビア」など、春食材も楽しめる華やかなメニューが並びます。

シーズナルドリンクにはあまおうと八女茶、それぞれの味わいを存分に感じていただける2種類をご用意いたしました。また、アフタヌーンティーをご注文いただいた方は、福岡県の特産品詰め合わせが当たる抽選会へご応募いただけます。

あまおうと八女茶が織り成す特別なアフタヌーンティーで、福岡の春を頬張る贅沢なひとときをお楽しみください。

◆「あまおう&八女茶 アフタヌーンティー」 概要

期間 : 2025年3月1日(土)~4月30日(水)

場所 : スイスホテル南海大阪 6階 「ザ・ラウンジ」

営業時間 : 11:00-18:00

料金 : 平日 6,000円 土日祝 6,500円

※ディルマ「ティーメーカー・シリーズ」ティービュッフェ付き(2時間制)

詳細はこちら :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/offers/amaou-and-yamecha-afternoontea/

ご予約・お問合せ:06-6646-5004 (直通) または TheLounge.Osaka@swissotel.com

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/swissotelnankaiosaka-thelounge/reserve

◆メニュースイーツメニュー / イメージ

スイーツ

・あまおうパンナコッタ パールクラッカン

・フロマージュブランとあまおうベリースープ

・あまおうと八女茶のロールケーキ

・八女茶とライムのムース

・八女茶カヌレ

・あまおうタルトレット

・八女茶クッキーサンドアイスクリーム

セイヴォリーメニュー / イメージ

セイヴォリー

・アランチーニ 八女茶の香り

・あまおう マスカルポーネサンドウィッチ

・フムス 菜の花 桜海老 最中

・スモークサーモンルーレ フレンチキャビア

スコーンメニュー / イメージ

スコーン

・プレーンスコーン

・あまおうスコーン

◆シーズナルドリンク 詳細

期間:2025年3月1日(土)~4月30日(水)

料金:各1,000円

・あまおうサワー

あまおうの甘酸っぱさをジンジャーエールでさっぱりと楽しむ爽やかな一杯。

・八女茶ミルク

香ばしく奥深い味わいの八女茶をラテでまろやかに仕上げました。

左)あまおうサワー / 右)八女茶ミルク イメージ

◆福岡県の特産品が当たるプレゼントキャンペーン 概要

「あまおう&八女茶 アフタヌーンティー」をご注文につきお一人様1回、ふくおか商工会ショップ「DOCORE(どぉこれ)」が厳選した福岡県の各エリアごとの特産品詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンにご応募いただけます。

【ご応募期間】

2025年3月1日(土)~4月30日(水)

※賞品はお選びいただけません。

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※応募状況や抽選結果に関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

※賞品の発送は、2025年5月下旬頃を予定しております。

※ご当選の権利は当選者本人に限り有効であり、第三者へ譲渡・換金また転売等をすることは一切できません。

◆賞品について

【福岡エリア】

・博多和牛カレー

・にゃんこドリップコーヒーセット

・糸島カキみそ

・博多牛もつ鍋スープ

・博多れ よかぽん

※イメージ

【北九州エリア】

・赤紫蘇エッセンス塩のど飴プレミアム

・かしわ飯の素

・からし高菜

・グルテンフリー麺 べいめん

・みやこ行橋産のにんじんドレッシング

※イメージ

【筑後エリア】

・ねこまんま 5食入り

・塩のり

・特上煎茶

・朝倉柿半生キャラメル

・田中の麺家 とんこつらーめん

※イメージ

【筑豊エリア】

・たまご屋さんのかしわ飯

・バナナようかん

・あまおうと蜂蜜のジャム

・博多ちーまん

・もちもち子うどん

※イメージ

◆DOCOREについて

DOCORE(どぉこれ)は、福岡県商工会連合会が運営するアンテナショップです。

地元で人気の商品、生まれたての商品など、他では見つけることができない隠れた“いいもの”を新発見できるお店です。

みなさまの声でもっともっといいものに育っていきますように。そして福岡の「新定番」になりますように。

DOCORE ふくおか商工会ショップ

TEL : 092-577-1655

住所 : 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ2階

営業時間 : 10:00~21:00

休日 : 博多マルイに準ずる

公式サイト:https://docorefukuoka.jp/shop/

◆ザ・ラウンジについて

柔らかい色調のインテリアがくつろぎの空間を生み出す「ザ・ラウンジ」。季節のケーキやデザート、アフタヌーンティーで穏やかなティータイムを、またはシャンパンやカクテルを片手に優雅な午後のひとときをお楽しみください。

「ザ・ラウンジ」内観

【場所】 スイスホテル南海大阪 6階

【営業時間】11:00 - 18:00

【電話】 06-6646-5004(直通)

公式ウェブサイト :https://swissotelnankaiosaka.com/ja/restaurants-and-bars/the-lounge/

<注意事項>

※記載料金には13%のサービス料と10%の消費税が含まれております。

※記載内容や料金は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべてイメージです。

スイスホテル南海大阪について

スイスホテル南海大阪はスイスホテル ホテル&リゾート グループ傘下のホテルです。ビジネス、文化、ショッピング、グルメ、ファッション、娯楽の中心地、大阪で最も活気にあふれた「ミナミ」にあり、他に類のない利便性をご提供します。贅沢なアーバン・ゲートウェイとして、関西国際空港と鉄道に直結した大阪唯一のホテルです。大阪の交通ハブ、なんば駅の真上にそびえ、歴史が薫る京都、世界遺産の古都、奈良、コスモポリタンな港街、神戸へのアクセスも良好。6つのレストランやバー・ラウンジ、フィットネス&スパなど、様々なアメニティ施設を完備しております。ホテルは「TripAdvisor Certificate of Excellence」、「World Luxury Hotel Award」、「World Travel Awards」など各種のアワード、米国のワイン専門誌「Wine Spectator」のワインリスト賞を受賞しています。ご予約、ご質問はお電話 06-6646-1111、またはウェブサイト(www.swissotelnankaiosaka.com/ja(https://swissotelnankaiosaka.com/ja/))をご参照いただくか、お近くの旅行代理店までご相談ください。

スイスホテルについて

世界的に有名なスイスブランド、スイスホテル ホテル&リゾートは、スイスのホスピタリティの伝統に基づき、アルプスの爽やかで活力にあふれた気分を感じていただけるホテルです。現代的でインテリジェントなデザイン、優れた職人技、持続可能性への対応を高く評価されています。人生の真の喜びを発見して「live it well」を実感していただけるよう、世界を旅するお客様に心休まるひとときをお届けします。1980年に設立されたスイスホテル ブランドは、今では世界中に30軒を超えるホテルを有しています。その中には、Swissôtel The Bosphorus, Istanbul(スイスホテル ザ ボスポラス、イスタンブール)、Swissôtel The Stamford, Singapore(スイスホテル ザ スタンフォード、シンガポール)、Swissôtel Krasnye Holmy, Moscow(スイスホテル クラースニエ ホールミ、モスクワ)といった旗艦ホテルも含まれています。スイスホテルは、世界を牽引するトラベル&ライフスタイルグループ、アコーホテルズに加盟しており、世界110か国で5700を超えるホテルやリゾート、レジデンスを通じておもてなしの心をご提供しています。

swissotel.com | all.accor.com | group.accor.com