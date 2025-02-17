厳選されたオリジナルフォト商品を展開「BUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STORE」オープン！

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株式会社Fanplus


音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2025年2月10日（月）よりBUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STOREをオープン。


BUCK-TICK OFFICIAL FANCLUB「FISH TANK」会員限定でオリジナルフォト商品を購入できます。



▼「BUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STORE」概要


URL：https://store.plusmember.jp/buck_tick_photo/


オープン日:2025年2月10日(月)



▼販売ラインナップ


【アクリルプレート（全24種）】


銀塩プリントをアクリル板で挟んだリッチなアクリルプレート



サイズ・価格：


2L（127x178mm） \9,800（税込）


4切（254x305mm） \12,000（税込）


※アクリル厚み5.5mm



【フォトパネル（全24種）】


マットな質感の、軽くてシンプルな木製パネル



サイズ・価格：


6切（180x230mm） \9,800（税込）


A4（210x297mm） \10,000（税込）


A3（297x420mm） \12,000（税込）


半切（325x400mm） \15,000（税込）







【BUCK-TICK OFFICIAL SITE】


URL：https://buck-tick.com/



【BUCK-TICK OFFICIAL FANCLUB「FISH TANK」】


URL：https://fc.buck-tick.com/





■Fanplusについて


会 社 名　：　株式会社Fanplus


所 在 地　：　東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階


代 表 者　：　代表取締役　佐藤　元


設　 立　：　2007年3月


事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営


　　　　　　 アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営


　　　　　　 音楽メディアの企画・運営


Ｕ Ｒ Ｌ ：　https://fanplus.co.jp/





【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】


株式会社Fanplus　総務経理部　広報担当


E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。