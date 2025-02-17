厳選されたオリジナルフォト商品を展開「BUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STORE」オープン！
音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、2025年2月10日（月）よりBUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STOREをオープン。
BUCK-TICK OFFICIAL FANCLUB「FISH TANK」会員限定でオリジナルフォト商品を購入できます。
▼「BUCK-TICK OFFICIAL PHOTO STORE」概要
URL：https://store.plusmember.jp/buck_tick_photo/
オープン日:2025年2月10日(月)
▼販売ラインナップ
【アクリルプレート（全24種）】
銀塩プリントをアクリル板で挟んだリッチなアクリルプレート
サイズ・価格：
2L（127x178mm） \9,800（税込）
4切（254x305mm） \12,000（税込）
※アクリル厚み5.5mm
【フォトパネル（全24種）】
マットな質感の、軽くてシンプルな木製パネル
サイズ・価格：
6切（180x230mm） \9,800（税込）
A4（210x297mm） \10,000（税込）
A3（297x420mm） \12,000（税込）
半切（325x400mm） \15,000（税込）
【BUCK-TICK OFFICIAL SITE】
URL：https://buck-tick.com/
【BUCK-TICK OFFICIAL FANCLUB「FISH TANK」】
URL：https://fc.buck-tick.com/
■Fanplusについて
会 社 名 ： 株式会社Fanplus
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元
設 立 ： 2007年3月
事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営
アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営
音楽メディアの企画・運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/
【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】
株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当
E-mail: press@fanplus.co.jp
※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。