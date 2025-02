世界のバイオ医薬品企業 200 社超が、Veeva の臨床試験管理システム「CTMS」を採用｜ICH 基準を準拠しながら試験プロセスを加速化｜トップ 20 社中、17 社が導入

Veeva Japan 株式会社

Veeva Systems(https://www.veeva.com/)【NYSE:VEEV】(本社:米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社:東京都渋谷区、日本法人代表取締役:Jonathan Wade Faddis、以下Veeva)は、バイオ医薬品企業上位 20 社のうち 17 社を含む 200 社以上が Veeva CTMS(https://www.veeva.com/jp/products/vault-ctms/) (臨床試験管理システム) を使用し、より迅速で効率的な臨床試験を実施していることを発表しました。試験の複雑化とデータ量の増加に伴い、バイオ医薬品企業と CRO は Veeva CTMS でデータと文書を一元化し、プロセスの合理化と関係者のコラボレーションを推進しています。(本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/more-than-200-companies-advance-trial-management-with-veeva-ctms/)からお読みいただけます。)

「Veeva CTMS は当社の臨床試験の中心ハブであり、試験の指標や文書を当社のエコシステム全体にシームレスに流すことができます」と Inhibrx 社のオペレーション担当バイスプレジデントである Bonne Adams 氏は述べています。「コネクティド・プラットフォームでクリニカルアプリケーションを使用すると、チームの時間と労力が節約され、CRO パートナーとの連携方法が改善されます。」





バイオ医薬品企業が臨床試験を内製化するかアウトソースするかにかかわらず、クリニカルチームは Veeva CTMS を使用して試験を積極的に管理し、課題を迅速に特定して対処できます。柔軟で拡張性の高いシステムにより、企業は ICH E6 (R2) や (R3) などの世界的な規制への準拠を維持しながら、試験の実施を加速し、高品質のデータを提供できます。

バイオ医薬品企業が臨床試験のオペレーティング・モデルの変化に適応し、進化する規制に対応できるよう、Veeva はクリニカルイノベーションの提供を続けています。新しい Veeva CTMS の進歩には以下が含まれます。

- CRO からスポンサーへの日々のデータ転送を自動化し、可視性を高める (CTMS Transfer)- オーバーサイトのための課題のトラッキングと管理、迅速な解決- 内製化、アウトソーシング、複雑な試験を管理し、スピードと敏捷性を高めるための機能強化

「現代の臨床試験管理システムは、スケールアップが以前より容易になっており、内製化とアウトソースの両方の運用モデルをサポートする必要があります」と Veeva の CTMS Strategy 担当バイスプレジデントの Henry Galio は述べています。「この柔軟性を実現するために、当社は年間 3 回の製品リリースを通じて Veeva CTMS の新機能を提供し、業界がより効果的に連携し、実行を加速できるよう継続的に前進しています。」





Veeva CTMS の導入が進むにつれ、いかなるオペレーティングモデルにおいても、より多くの企業が臨床試験業務を簡素化し、コンプライアンスを維持しています。Veeva CTMSは Veeva Clinical Platform の一部であり、より迅速で効率的な臨床試験のための最も完全で高品質なプラットフォームです。





【追加情報】

Veeva CTMS に関する詳細はこちら:https://www.veeva.com/jp/products/vault-ctms/

LinkedInでVeevaの情報を受け取る場合はこちら:jp.linkedin.com/company/veeva-japan(https://www.linkedin.com/company/veeva-japan)





