「All in gift」、「KANADEMONO」にて採用

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）が提供する、通常ギフトはもちろん住所を知らなくても贈れるeギフトにも対応した「All in gift」が、ルームクリップ株式会社が運営する「KANADEMONO（ https://kanademono.design/）」さまに導入されました。

■ 「KANADEMONO」さま導入コメント

〈導入前の課題〉

All in giftの導入まではギフト注文の機能がなく、「インテリアアイテムを贈りたい」というお客様のニーズに応える環境が整っていなかったことが課題でした。

〈導入の決め手〉

https://kanademono.design/collections/e-gift

ギフトを贈る方と受け取る方のどちらにも利便性が高い点が導入の決め手になりました。

受け取る方が配送先の住所や受け取り日時を指定できるため、贈る側にとっても気軽に利用しやすく、相手の状況に合わせたスムーズなギフト体験を提供できると考えています。

〈今後の期待〉

誕生日や新居祝いなど、お客様にとって大切な節目のギフトにKANADEMONOのインテリアアイテムが寄り添うことができたら嬉しいです。

■ 「KANADEMONO」について

ストアURL : https://kanademono.design/

KANADEMONOは、5,000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービスであなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具ブランドです。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

eギフト対象商品 https://kanademono.design/collections/e-gift

公式Instagram https://www.instagram.com/kanademono.furniture/

■ 「All in gift」アプリについて

Shopifyアプリ「All in gift」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

SNSやオンラインでの交友関係が一般的になりつつある現在、「お気に入りのギフトを贈りたいけれど、相手の住所がわからない」「わざわざ住所を聞くのは申し訳ないし気が引ける」といったお悩みで、ギフトを断念する方が増えています。

Shopifyアプリ「All in gift」を活用すれば、LINEやTwitter、InstagramのDMで「ギフト受け取り用」のURLを送るだけで、かんたんにギフトを贈ることができます。

日本製のサービスなので、管理画面もすべて日本語サポートで使え、安心してご利用いただけます。



〈機能〉

- 複数配送先へのギフト設定機能（マルチシップ）- ギフト設定- - 熨斗（のし）の設定（商品の指定も可能）- - 表書きの細かな設定- - ラッピング、ギフトカード、手提げ袋などの対応設定（商品の指定も可能）- - [eギフト限定]受取時のデジタルメッセージカード- - それぞれの設定に自由に注意書きを追加可能- All in gift受け取りURLの発行- ギフトお届け先登録・更新- 各出荷業務・物流サービスアプリと連携

〈導入ステップ〉

- アプリをインストール- ギフトの設定- のし紙 / 名入れ、ラッピング等設定

〈お客様の利用ステップ〉

- 商品をカートに入れギフト送付を有効にする- サンクスページからSNSを起動し、メッセージ配信- メッセージには自動で受け取りURLが記載されています- 受け取りURLから、配送先・配送日時を指定して登録

〈アプリ詳細・ダウンロードはこちら〉

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

本アプリは今後もアップデートを重ね、日本の商習慣に応じた機能開発を進めてまいります。

また、ハックルベリーは、Shopifyのサイト構築/アプリ構築のリーディングカンパニーとして、長期的な売上の支援を簡単かつ安心して導入できるアプリを随時リリースしマーチャント（事業者）支援を行ってまいります。

〈ご相談・お問い合わせはこちらから〉

https://huckleberry-inc.com/subscription-apps/#contact

【株式会社ハックルベリーについて】

「デジタル社会における“その人”らしい、暮らしの当たり前をつくる」をミッションに、あらゆる人が心地よく・心弾む体験ができる購買を目指し、ECの売上向上に関わるサービスを企画/開発/運営をするチームです。 連続起業家/スタートアップ経験豊富なエンジニア/オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者というベテランとやる気あふれる若手で構成され、Shopifyストアの売上向上支援を行っています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービスについて】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

抽選販売アプリ「Raffle315」

https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)