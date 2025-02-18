ÁÏ¶È89Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÈÄ©Àï¤¬À¸¤ó¤À¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öbosje¡×¤¬¡¢2·î27Æü¤è¤êÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¡Ö¤Ä¤Å¤¯¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ë½é½ÐÅ¸

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¥µ¥¤¥º: W:131mm x D:100mm x H:101mm / ²Á³Ê: 9,900±ß (ÀÇ¹þ¤ß)
¥µ¥¤¥º: W:231mm x D:120mm x H:101mm / ²Á³Ê: 20,900±ß (ÀÇ¹þ¤ß)
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¥µ¥¤¥º: W:165mm x D:170mm x H:165mm / ²Á³Ê: 12,100±ß (ÀÇ¹þ¤ß)
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Website : ¤Ä¤Å¤¯¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/special/tsuzukutsunagu_market/)
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