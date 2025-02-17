アプリゲーム『ポケモンマスターズ EX』5.5周年を記念したフェアが、全国アニメイト・アニメイト通販にて2月22日から開催！ 特典「絵はがき」がもらえるほか、フェアにあわせて新グッズも多数販売!!
△特典：絵はがき（全4種）
フェアの詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112448
株式会社アニメイトは、2025年2月22日から「『ポケモンマスターズ EX』5.5周年記念フェア」を開催いたします。
『ポケモンマスターズ EX』とは、2019年8月にサービスを開始したiOS／Android向けアプリゲーム。人工島パシオを舞台に、プレイヤーが『ポケットモンスター』シリーズに登場した歴代のトレーナーとポケモンのコンビ「バディーズ」と出会い、バトルをしながら自分だけのチームを編成して最強のチームを決める大会「ワールドポケモンマスターズ」のチャンピオンを目指す物語です。
本作の5.5周年を記念して、全国アニメイト・アニメイト通販では2月22日～3月9日まで「『ポケモンマスターズ EX』5.5周年記念フェア」を開催いたします。期間中、対象の『ポケモンマスターズ EX』キャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「絵はがき（全4種）」を1枚プレゼントいたします。さらに、フェア条件達成時にアニメイト店頭のレジにて『ポケモンマスターズ EX』のゲーム画面をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。
また、フェアにあわせて、「メモリアルフォト アクリルアートパネル」「バディーズ セリフアクリルスタンド」といった新グッズを多数販売いたします。ぜひチェックしてみてください！
■フェア情報
『ポケモンマスターズ EX』5.5周年記念フェア
開催期間：2025年2月22日～3月9日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『ポケモンマスターズ EX』関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎に、特典「絵はがき（全4種）」を1枚プレゼントいたします。
さらに、フェア条件達成時にアニメイト店頭のレジにて『ポケモンマスターズ EX』のゲーム画面をご提示いただくと、特典を追加でもう1枚お渡しいたします。
特典内容：絵はがき（全4種）
※特典はお選びいただけません。
※特典追加配布につきましては、お一人様1日1回までとなります。
※ゲーム画面提示での特典追加配布に関しましては、アニメイト通販は対象外となります。
■商品情報
メモリアルフォト アクリルアートパネル
発売日：2025年2月22日
価格：各2,200円（税込）
種類：8種
△メモリアルフォト アクリルアートパネル
メモリアルフォト ミニアクリルブロック
発売日：2025年2月22日
価格：各770円（税込）
種類：14種
△メモリアルフォト ミニアクリルブロック
バディーズ セリフアクリルスタンド
発売日：2025年2月22日
価格：各1,980円（税込）
種類：22種
△バディーズ セリフアクリルスタンド
スクエア缶バッジ
発売日：2025年2月22日
価格：各440円（税込）
種類：20種
△スクエア缶バッジ
バディーズ ダイカットステッカーセット
発売日：2025年2月22日
価格：各495円（税込）
種類：14種
△バディーズ ダイカットステッカーセット
この他にも、多数のグッズが発売！
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)2019 DeNA Co., Ltd.
(C)2019 Pokemon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
■関連URL
『ポケモンマスターズ EX』5.5周年記念フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112448)
『ポケットモンスター』シリーズ アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=95)
『ポケモンマスターズ EX』公式サイト(https://pokemonmasters-game.com/)