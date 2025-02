マイリトルボックス会員による「2024年の年間ベストコスメ」発表！美容好きな会員の満足度スコアで部門別ランキングとコメントを公開

My Little Box Japan 株式会社

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」は、会員向けに展開している「ライフスタイルを彩る、ご褒美BOX」です。毎月、BOXのテーマやどんなアイテムが届くかを心待ちに「サプライズギフト」の感覚をお楽しみいただけるサービスとして展開しています。

トレンドコスメの体験を毎月サプライズで楽しみにする会員が多いことが特徴で、実際に利用者の約8割が「美容好き」を断言する定期便会員です。そんな美容感度の高い会員の満足度をスコア化し、とくに満足度が高かったコスメを「BEST COSME 2024 by My Little Box」として発表いたします。

美容好きな会員の満足度スコアによる「BEST COSME 2024 by My Little Box」

■表彰

・ベストコスメ総合 TOP5

・部門別・TOP3

スキンケア部門、ヘアケア部門、メイクアップ部門

■会員によるアンケート回答総数

・12,733件 (2024年通算の回答者総数)

■対象ブランド・製品

・2024年に会員に届けた計21ブランド・53製品

マイリトルボックス会員が選んだ、ベストコスメ総合 TOP5

会員によって選出された、ベストコスメ大賞5選!第1位 LANCOME ジェニフィック アドバンスト N第2位 KERASTASE バン クロノロジスト第3位 YVES SAINT LAURENT BEAUTE ピュアショット ローション第4位 KERASTASE ジェネシス セラム フォーティファイ第5位 UVイデア XL プロテクション トーンアップ ローズ

2024年のコスメ:総括コメント

昨年1年間でスキンケアアイテムを約4割、メイクアップとヘアケアアイテムをそれぞれ約3割ずつマイリトルボックスでお届けし、バランスよく様々なアイテムを会員さまに試していただくことができました。2024年のアンケートでは「リピートしたいお気に入りブランドやアイテムが増えた」という割合が会員さまのあいだで非常に多く、実際に「新しいコスメとの出会いや再発見が多くて楽しめた」というコメントを多く頂戴することができました。

過去に使ったことがあるブランドでも、手元に届いたボックスを通して実際に試すことで、そのブランドの魅力を再認識したり、購入を躊躇っていたアイテムがリピート購入のきっかけになったりしているようです。ボックスでコスメを「届ける」「受け取る」ということ以上に、会員さまのあいだでコスメの「体験」が広がる様子や、「ルーティーンのひとつ」へと昇華していく、そんな過程を垣間見えたことが、わたしたちにとって何より一番嬉しいポイントでした。

ボックスでお届けするすべてのコスメは、美容好きな会員に商品体験を届けたいパートナーブランドとマイリトルボックスの間で、何度も協議を重ねた上でアイテムを厳選しています。そのため、新たなブランドとの出会いや話題の製品を継続して色々試せるのが、定期便をとる醍醐味と言えると思います。今年も様々な人気ブランドのアイテムやコラボレーションをお届けするので、ぜひ楽しみにしていてください!

マイリトルボックス公式HP:https://www.mylittlebox.jp/

現在は2月号の早期完売により、過去の人気ボックスをお届けする初回キャンペーンを実施中。(2025年2月18日時点)3月から発売する次号は、総額23,000円相当が詰まった「春の特大号」。今すぐ使いたい話題のコスメとカラフルに日常を彩る雑貨で、春を満喫できるセット内容です。さらにこの夏は、昨年日本に上陸したブランドとのコラボレーションボックスの発売など、話題必至のボックスが目白押し。

スキンケア部門 TOP3

高評価のポイントは、保湿力と使い心地。1年を通じて、全体的にスキンケア製品は満足度が高い傾向にありました。小さいサイズでも、色んなアイテムを毎回試せるので、大満足という声が多数。

LANCÔME ジェニフィック アドバンスト NNo.1 LANCÔME

大人気ランコムのジェニフィックが堂々の第一位!

ジェニフィック アドバンスト N

製品満足度 4.32 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・失敗したらと思い、自分での購入を迷っていたけれど、翌日の肌で違いを感じられてびっくり!! 続けて使いたい。(20代前半)

・久しぶりにボックスで届いたので、使ってみると、やっぱり良いなと実感。さっそく購入しました(30代前半)

・とろみがあるのにさらっとしたつけ心地と、満たされたような感覚の使用感が良かった。使い続けたら肌が綺麗になれそうな予感!(30代後半)

*現在は、リニューアル&パワーアップした「ジェニフィック アルティメ セラム」として発売中です。

YVES SAINT LAURENT BEAUTE ピュアショット ローションNo.2 YVES SAINT LAURENT BEAUTE

ラグジュアリーを感じる 至福のスキンケアタイムに

ピュアショット ローション

製品満足度 4.25 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・サラッとしているのに保湿力が抜群に良かった。(20代後半)

・香りがとてもよく、使用するだけで気分があがり、お肌の調子も良かったです。(30代後半)

・乳液を使わなくてもいいぐらい、しっとり。乾燥する季節の化粧水にはピッタリ!(40代以上)

・高級メゾンらしいラグジュアリー感があり、使用感以上にメンタル面で満足感があります。(40代以上)

フィジオジェル DMT フェイシャルクリームNo.3 PHYSIOGEL

デイリー使いに◎ 肌が敏感なときのお守りコスメ

フィジオジェル DMT フェイシャルクリーム

製品満足度 4.00 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・初めて知ったブランドでしたが使用感がとっても良くて、ストック用に同じクリームを購入し ました!!(20代後半)

・翌朝の肌のしっとり感が今までで一番よく本当に驚きました。美容医療後の肌にも使っていますが、赤みがすぐに引くように感じてとても満足です。(30代後半)

・敏感肌でなかなか良いと思える物に出会わないなか、全てにおいてパーフェクトでした。(40代以上)

ヘアケア部門 TOP3

ケラスターゼがTOP2を占めていて、変わらぬ人気を感じました。ヘアケアはとくに香りと仕上がり具合を重視するコメントが多数。仕上がりはもちろんですが、香りがいいとヘアケアのモチベーションが上がるので、納得です。

KERASTASE バン クロノロジストNo.1 KERASTASE

至高の使い心地と感動の仕上がりで 大満足の声多数

バン クロノロジスト

製品満足度 4.29 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・以前使用しておりましたが、高級で少しお休みをしておりました。久々にボックスで使用し て、これに戻そうと決めました。ヘッドスパに行かなくてよくなるし、そう思えば毎日でも使えるかな(ハート)(30代後半)

・開けた瞬間、すごくいい香りがしました。洗い上がりは頭皮がすっきりして翌日の夕方になってもいい感じが続きました。髪はサラサラ頭皮はスッキリ!さすがヘアケアの最高峰だなと思いました。(40代以上)

KERASTASE ジェネシス セラム フォーティファイNo.2 KERASTASE

スカルプケアの大切さを再認識! 健康で美しい髪へ

ジェネシス セラム フォーティファイ

製品満足度 4.22 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・使用したら髪がサラサラになって、湿気でうねらなくなり健康的な髪質になりました。リピー トしたい!(20代前半)

・使用した時と使用してない時の髪質が全然違います! 使った時はしっかりまとまるのに、ふわっとボリュームも出してくれて艶が出るので、一日中ウキウキで過ごせます。しかもテスクチャーがベトベトしないので、夏場にはぴったりだなと思いました。香りも優しくずっとは香らないので使いやすくてかなり気に入りました!(20代後半)

OLAPLEX No.6 ボンドスムーサーNo.3 OLAPLEX

オラプレックスが遂に日本上陸!スタッフからも絶大なる信頼

No.6 ボンドスムーサー

製品満足度 4.15 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・ものすごく髪の毛がまとまって、扱いやすくなりました。使い切ったあと、すぐにインターネットで購入しました! 今も毎日使っています。ベタベタしないのにまとまるので、逆に使わないと パサパサ感が際立ってもう無理です!笑(20代後半)

・とても良かったです!ヘアケアは色々試していて良いモノもたくさんありますが、私の中ではベスト3に入ります!(30代後半)

・このブランドを初めて知ったが、もう虜です!全部ラインで揃えたいくらいお気に入り(30代後半)

メイクアップ部門 TOP3

メイク下地がTOP2を占める結果に!ポイントメイク系は、カラーの好みが分かれたことで、結果にばらつきがありましたが、「自分に似合う新たな発見ができて嬉しい」という声をたくさんお寄せいただきました。

LA ROCHE-POSAY UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズNo.1 LA ROCHE-POSAY

毎日使いたい、もう手放せない定番アイテム

UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ

製品満足度 4.21 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・ずっと気になっていた商品。石鹸でオフできることを知らなかったのでより嬉しかったです! (20代後半)

・乾燥肌なのでなるべく保湿力が高いものを好みますが 、これはスーッと肌なじみして透明感もありながらそれなりに保湿もしてくれるので助かります。(20代後半)

・下地は、使用後にヨレたりモソっとしないものが好みなのですが、こちらは本当にぴったりフィットして大好きです。(30代後半)

CICAmethod UV MILKNo.2 CICAmethod

リピート多数! 出会えて嬉しい“はじめまして”コスメ

CICAmethod UV MILK

製品満足度 4.13 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・乳液代わりに日焼け止めとして使えるのはすごくいい。(20代後半)

ニキビ跡が気になるのでそこもフォローしつつメイクできるところがよかった!(30代前半)

・日焼け止めは肌が白くなりすぎる物が多いけど、これは肌に馴染んでくれてテクスチャーも軽いから使いやすい。(30代後半)

・香りが好き。ボックスがきっかけで継続して使っています。安心して使えるし、とても気に入っています。(40代以上)

YVES SAINT LAURENT BEAUTE クチュール ミニ クラッチ <コレクター> #910 トロカデロナイトNo.3 YVES SAINT LAURENT BEAUTE

捨て色ナシ! シーンにあわせて使えると狂喜の声

クチュール ミニ クラッチ <コレクター> #910 トロカデロナイト

製品満足度 3.89 / 5

アンケート内で寄せられたコメント

・グレー色で初めて自分にも合う色に出会えて感動。ゴールド色も組み合わせて、いろいろと試してみたい!(30代前半)

・ゴージャスで繊細な輝きのシャドウは特別な日だけでなく、普段のメイクも楽しくなりました(30代前半)

・最初は難しいカラーかと思いましたが、ポイントに使用出来るので結局毎日開いて使ってます笑 ラメがとっても可愛いし、ブラックもただのブラックでないところが魅力的でした!(30代後半)

