「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」がぱちんこ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けぱちんこ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2025年2月17日（月）より、株式会社SANKYOの「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」アプリを配信いたします。




■大人気機種登場！


　「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が777TOWN.netに登場！



　高確率ループの革命RUSH/超革命RUSHとハラキリチャレンジ搭載！


　777TOWN.netで思う存分お楽しみください！　






(C)SUNRISE／VVV Committee　(C)SANKYO





【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】



・名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）


・サービス利用料　/　形式：月額　/　遊び放題


※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円


　パチンココース月額1,100円　（全て税込）


・配信プラットフォーム：パソコン


・公式サイト：http://www.777town.net/


・SNS：https://twitter.com/777town_net





パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が


24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！


液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！


最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、


毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！







■パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ導入記念 有料会員登録キャンペーン


・期間：2月17日（月）～3月31日（月）



期間内に有料会員登録された方にゲーム内アイテムプレゼント！







※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。