「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」がぱちんこ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するPC向けぱちんこ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」（スリーセブンタウン・ドットネット）は、2025年2月17日（月）より、株式会社SANKYOの「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」アプリを配信いたします。
■大人気機種登場！
「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」が777TOWN.netに登場！
高確率ループの革命RUSH/超革命RUSHとハラキリチャレンジ搭載！
777TOWN.netで思う存分お楽しみください！
(C)SUNRISE／VVV Committee (C)SANKYO
【777TOWN.net（パソコン向けサービス）概要】
・名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額 / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://twitter.com/777town_net
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！40メーカー、450機種以上が
24時間遊び放題！！最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊び方が満載！
■パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ導入記念 有料会員登録キャンペーン
・期間：2月17日（月）～3月31日（月）
期間内に有料会員登録された方にゲーム内アイテムプレゼント！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。