いつもきれいな空気をAcerpure空気清浄機対象製品ご購入でアクセサリー加湿ユニットをプレゼントキャンペーン開催！

日本エイサー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:ボブ・セン)は、本日より対象となるAcerpure Pro空気清浄機をご購入いただいた方の中から抽選で5名様に、Acerpure Proに取り付けてご使用いただける加湿ユニットをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。Acerpureは、2021年10月の発売以来、ご好評いただいている空気清浄機シリーズで、お客様のニーズに合わせて機種を拡充しております。この機会にぜひお買い求めください。

キャンペーン概要:

\Acerpure 空気清浄機製品ご購入者対象プレゼントキャンペーン/

キャンペーン期間中に対象製品をご購入いただき、応募サイトからご応募いただいた方の中から抽選で5名様に、追加アクセサリーのHM313-10W加湿ユニットをプレゼントいたします。

キャンペーン期間:2025年2月17日-2025年3月10日(ご応募締め切り)

キャンペーン対象ご購入対象製品

1.Acerpure Pro AP551-50W

2.Acerpure Pro Classic AP552-10W

3.Acerpure Pro Classic AP352-10W

4.Acerpure Pro Vero AP353-10W

※景品の加湿ユニットHM313-10Wはサーキュレーター付きAcerpure Coolには装着できませんので、ご注意ください。

プレゼント製品:

加湿ユニットHM313-10W抽選で5名様にプレゼント

Acerpure空気清浄機に対応

清潔に加湿して、肌、喉、顔の乾燥を防ぐ

1.7L の大容量給水タンク付きで、5.5時間の加湿が可能

取り外しが可能なため、メンテナンスが簡単

https://www.acerpure.com/jp/products/detail/hm313-10w

キャンペーン応募対象者および応募方法:

- 日本国内在住でemailによるコミュニケーションが可能な方- 上記キャンペーン期間中に対象製品を購入され、このフォームより、質問事項へのご回答、購入証明(レシート)の写しをemailにて添付してご応募ください。(送付先Emailアドレスajc_pr@acer-info.jp)- 当選された場合に製品をお送りするための個人情報を開示いただける方

キャンペーン応募サイト:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea0J0-BZa1hAtZh300pwjPfGwLLorksE-neLpNR9yKS6YYVw/viewform?usp=header

抽選:キャンペーン終了後、弊社内にて抽選を行い当選者の方にemailでご連絡いたします。景品の発送については3月下旬ごろを予定しています。

個人情報の取り扱いについて

送信いただく情報については、個人情報として取り扱い、本キャンペーン目的でのみ利用いたします。その他営業、マーケティング活動には利用いたしません。

注意事項:

- おひとり様一回限りのご応募とさせていただきます。(複数回のご応募は無効となります。)- ご提出いただいた購入証明や写真に虚偽があった場合、当選を取り消させていただくことがあります。

Acerについて

Acer は世界160か国以上で事業を展開するグローバルICTカンパニーです。1976年の創業以来、人々の生活を豊かにするパソコン、モニター、プロジェクター、タブレットなどのハードウェアやソフトウェア、サービスを提供しています。Acerは現在、全世界約7,500人の従業員とともに、“Breaking barriers between people and technology(人とテクノロジーの垣根を壊す)”のミッションのもと、製品の研究、デザイン、マーケティングおよび販売とサポートを行っています。

日本エイサー株式会社について

社名 :日本エイサー株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者:代表取締役社長 袪 國良(ボブ・セン)

