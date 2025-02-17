羽田からヨーロッパへ直行便利用【添乗員同行ヨーロッパハイキングツアー】5コースを発売開始しました
名鉄観光サービス株式会社
詳細を見る :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/hiking/special/europe/
ウンターリッフェルゼー
ガヴァルニー大峡谷
アイガー
コルチナ・ダンペッツオ
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https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/hiking/special/europe/
名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩切道郎、以下名鉄観光）は、2025年のサマーシーズンに羽田からルフトハンザドイツ航空のヨーロッパ直行便を利用したヨーロッパハイキングツアー全５コースを発売しました。
詳細を見る :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/hiking/special/europe/
ウンターリッフェルゼー
ガヴァルニー大峡谷
アイガー
コルチナ・ダンペッツオ
ツアーは人気のスイスアルプスやフランスピレネー山脈、オーストリアのチロル地方から来年の冬季五輪開催で話題のコルチナ・ダンペッツオを訪ねるツアーなど全5コースが設定されています。
全てのツアーは 「添乗員同行」さらに「ハイキングコースでは現地ガイドも同行してサポート」いたします。また最少催行人員は8名から催行いたします。
1日の歩行時間は最大5時間。無理のない行程でハイキングを楽しみます。
「歩く」だけでなく現地の観光や食事も充実しています。
全コース スーツケース1個往復宅配サービス付き
80日前までに申し込むと旅行代金が30,000円引きになる早割80も設定されています。
詳細を見る :
https://www.mwt.co.jp/kokunai/chubu/hiking/special/europe/