グラミー賞受賞ラブソング 『How Am I Supposed to Live Without You』が クラロワのメインキャラクターとのデュエットで新たにリメイク！

Supercell Oy

フィンランドのモバイルゲーム開発・運営会社であるSupercell(本社:フィンランド、CEO:Ilkka Paananen)は、『クラッシュ・ロワイヤル』のキャラクター、バーバリアンと、人気歌手マイケル・ボルトンによるラブソングのデュエットが、2025年2月14日(金)に全ての主要なストリーミングプラットフォームで公開されることを発表しました。

『クラッシュ・ロワイヤル』(以下クラロワ)は、40億ダウンロードを記録し、140億ドル以上の売上を誇る人気ゲーム『クラッシュ』シリーズ(※)の一部であり、2016年のリリース以来、多くのファンに支持されてきました。しかし近年、長年のプレイヤーの一部がゲームを離れつつあるという状況を受け、Supercellはバレンタインデーに合わせて特別なメッセージをファンに届けるべく、グラミー賞を受賞した伝説的なシンガー・ソングライター、マイケル・ボルトンとコラボレーションを実現しました。ボルトン氏はこのプロジェクトを快諾し、クラロワのチームと共に、名曲『How Am I Supposed to Live Without You』を、クラロワのメインキャラクターである『バーバリアン』とのデュエットの形で壮大な新バージョンを作り上げました。

今回のコラボレーションはソニー・ミュージック・パブリッシングとのパートナーシップにより実現しています。この楽曲は、2024年2月14日(金)に全ての主要ストリーミングプラットフォームにて配信(https://orcd.co/howamisupposedtolivewithoutyou/presavecallback?context=pre_save&%5B%E2%80%A6%5Dabled=false&user=markusahlm&status=success&origin=presavecallback)いたします。ミュージックビデオもYouTubeにて公開されています。

・楽曲配信プラットフォーム:

https://orcd.co/howamisupposedtolivewithoutyou/presavecallback?context=pre_save&%5B%E2%80%A6%5Dabled=false&user=markusahlm&status=success&origin=presavecallback (https://orcd.co/howamisupposedtolivewithoutyou/presavecallback?context=pre_save&%5B%E2%80%A6%5Dabled=false&user=markusahlm&status=success&origin=presavecallback)

・ミュージックビデオ:

https://www.youtube.com/watch?v=k1ZBH5Sp_XI (https://www.youtube.com/watch?v=k1ZBH5Sp_XI)

さらに、マイケル・ボルトンとのデュエットを披露するクラロワのキャラクター『バーバリアン』は、今回のコラボ期間中限定で、マイケル・ボルトンにちなんで『バボリタン』に名前を変え、モヒカンヘアと髭を伸ばした90年代スタイルでゲームに登場します。是非この特別な機会に、クラロワのプレイをお楽しみください。

※『クラッシュ・ロワイヤル』と『クラッシュ・オブ・クラン』を含む『クラッシュ』シリーズ

■マイケル・ボルトンのコメント

「『How Am I Supposed to Live Without You』は僕にとって2回ヒットした曲です。このコラボレーションを通じて、また新しい世代に届くことを楽しみにしています。」

■クラッシュ・ロワイヤルについて

対戦相手のタワーを破壊することを目的とした高速1対1の戦略ゲームです。プレイヤーはカードを集め、100種類以上の強力な兵士から部隊を編成し、アリーナで相手を打ち負かすために指揮を取ります。バーバリアンと世界中の数百万のプレイヤーと共に「クラッシュ・ロワイヤル」アリーナに参加するには、iOSまたはAndroidでゲームをダウンロード(https://supercell.com/en/games/clashroyale/)してください。

■マイケル・ボルトンについて

マイケル・ボルトンは、複数のグラミー賞を受賞したシンガーで、エミー賞にノミネートされたパフォーマーです。全世界で6,500万枚以上のレコードを売り上げ、9曲のナンバーワンシングルとトップ10アルバムを誇ります。

また、バーブラ・ストライサンド、シェール、KISSといったアーティストのために数々のヒット曲を手掛けたことでも知られています。彼のコラボレーションは、ルチアーノ・パヴァロッティやレイ・チャールズからレディ・ガガ、ドリー・パートン、ボブ・ディランに至るまで幅広く展開されています。加えて、「キャプテン・ジャック・スパロウ」のエミー賞にノミネートされたビデオでバイラルセンセーションを巻き起こし、2億5000万回以上の視聴回数を誇り、幅広い世代に渡るファンから愛されています。

■Supercellについて

Supercellはフィンランド・ヘルシンキに本社を置くゲーム会社で、サンフランシスコ、ソウル、上海にオフィスがあります。2010年の設立以来、『ヘイ・デイ』、『クラッシュ・オブ・クラン』、『ブーム・ビーチ』、『クラッシュ・ロワイヤル』、『ブロスタ』、『スクワッド・バスターズ』の6つのゲームを世界規模で展開してきました。Supercellは誰もが末永く楽しめ、永遠に記憶に残るゲームを世に送り出すことを目指しています。