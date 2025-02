ハチ公の出生地秋田県大館市、秋田犬保存会公式ぬいぐるみ「マサル」がホテル公式インフルエンサーに就任！新たな渋谷の魅力を世界に発信します

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社石田大館市長とホテル総支配人 武井がマサルを囲んで

セルリアンタワー東急ホテル(東京都渋谷区、総支配人 武井 隆)では、2024年より様々なイベントなどを通して外国人のお客様に日本の伝統・文化をお楽しみいただく「EXPLORE SHIBUYA」プロジェクトを実施しております。この度、本プロジェクトをさらに推進するべく、ハチ公の出生地秋田県大館市より、公益社団法人秋田犬保存会製作のぬいぐるみ、秋田犬の「マサル」をホテル公式インフルエンサーにお迎えいたしました。2025年4月より、「マサル」とともにホテルや渋谷の様々な魅力をホテル公式SNSやホームページにて発信してまいります。

日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差しながら独自の進化を続ける街SHIBUYA。セルリアンタワー東急ホテルは四季折々の日本文化や歳時記に触れることで感じる心の豊かさを「SHIBUYA LUXURY」と表現し、宿泊者の8割にも及ぶインバウンドのお客様に様々なイベントなどを通して体感していただきたいとの思いから、2024年に「EXPLORE SHIBUYA」プロジェクトを立ち上げました。これまで、浴衣に着替えて街歩きを楽しむ「Enjoy the Japanese Summer with YUKATA」や茶会を体験する「Enjoy the Japanese Autumn with Tea Ceremony」など様々なイベントを開催し、大変ご好評をいただきました。

2025年は、渋谷の象徴として世界中の人々を魅了する忠犬ハチ公像のモデルとなった「ハチ公」のふるさと秋田県大館市より、大館市に本部を構える公益社団法人秋田犬保存会製作のぬいぐるみ「マサル」をセルリアンタワー東急ホテルの公式インフルエンサーに迎え、「マサル」とともに、ホテルや渋谷の街の魅力を紐解きます。

今や世界の目的地となった渋谷のランドマーク、セルリアンタワー東急ホテル。小高い桜丘エリアに建つタワーの40階、地上150mから見下ろす目線の先には、近くは鎮守の森に抱かれた明治神宮から、遠くはベイエリア、日本の象徴富士山までダイナミックな眺望が繰り広げられ、渋谷ならではのジオラマのような世界が足元からはるか彼方へと広がっています。翻って地下へ潜れば、渋谷の喧噪を忘れさせる荘厳で優美な佇まいの能舞台が、訪れた人を幽玄の時空へといざないます。

日々様々な人が行き交い、それぞれのドラマが繰り広げられる渋谷の街やセルリアンタワー東急ホテルを、生まれて初めて訪れた「マサル」の目に映る世界、初めての体験とは?偉大な先輩「ハチ公」に憧れ、はるばる“上京”した「マサル」が繰り出す渋谷大冒険の様子は、一連のストーリー仕立てでホテル公式SNSより随時発信し、DEEPでAMAZINGなSHIBUYAの楽しみかたを国内外のお客様にお届けすることで新たなLUXURY体験をご提案してまいります。

さらに、「EXPLORE SHIBUYA 2025」のスピンオフとして、“里帰り”した「マサル」が大館市の「とっておきスポット」をつぶさにご紹介する「EXPLORE ODATE」も企画中です。

最先端と歴史文化に彩られた世界的観光都市SHIBUYAの魅力を、「マサル」を通してたくさんのお客様にお伝えして行ければ幸いです。

「EXPLORE SHIBUYA 2025 」概要 (2月~4月ごろまでの予定)

■ EXPLORE 1 「SHIBUYA HACHI KEI(渋谷八景)」

尊敬する先輩犬“ハチ公”が過ごした渋谷に憧れ、はるばる大館市からセルリアンタワー東急ホテルを訪れた「マサル」。渋谷ならではの大パノラマや、ホテルの中で発見したとっておきスポットの中から「マサル」が厳選した8ヵ所を「SHIBUYA HACHI KEI(渋谷八景)」と名付け、その魅力をご紹介いたします。(3月実施予定)

■ EXPLORE 2 「EXPLORE SHIBUYA 」

「SHIBUYA HACHI KEI(渋谷八景)」を「マサル」が訪問!その時のAMAZINGな体験をご紹介いたします。(4月ごろ実施予定)

■ EXPLORE 3 「SAKURA HACHI KEI(桜八景)」

桜の季節に合わせ、「マサル」が見つけた東京の「とっておき」お花見スポットを8ヵ所巡ります。(東京のソメイヨシノの開花に合わせて実施予定)

以降も、「マサル」が大館市の「とっておき」スポット8ヵ所を巡る「ODATE HACHI KEI(大館八景)」など、冒険の様子をSNSでご紹介予定です。

「セルリアンタワー東急ホテル」概要

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできるオールラウンドなホテルです。

モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆様をお迎えいたします。



所在地:東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス:渋谷駅西口より徒歩5分

建物概要:地上40階 地下4階

営業施設:客室404室(収容人数808名)宴会場11 レストラン&バー11

公益社団法人秋田犬保存会について

本会は1927年5月に当時の大館町長泉茂家氏によって設立された。

これは此の地方に古代から伝承された土着犬(大館犬)が、闘犬がさかんになった事によって種族的な血液の混濁をきたし、雑種化されてゆくのを憂えての処置であったという。

組織的な運営は容易ではなかったようであるが、1934年頃からは次第に軌道にのり、先ず犬籍登録が実施され、続いて1938年には秋田犬標準も制定し展覧会が開催されるようになったが、戦争によって一時中断された。

戦後はいち早く復活、1947年からは展覧会を開催し、1949年からは会報「秋田犬」が発行されるようになり、1953年5月に社団法人組織へ移行、2015年5月に公益社団法人へ移行、運営されている。

1949年頃からは全国各地に支部、総支部の設立が始まって、現在では、東北北海道、関東、関東中央、東海北陸、関西、中国四国、中国瀬戸内、九州に総支部が置かれ、その管下には50余の支部があり、海外には、米国、中国、台湾、ロシア、ヨーロッパにクラブがある。そうして春秋2回の本部展・総支部展はもちろん、各支部は年間1~2回の展覧会を開催し、それ以外に観賞会や研究会を随時催している。

尚、本会は1977年度が創立50周年に当り、それを記念して秋田犬会館が設立された。1階は本部事務室、2階が会議室で3階が秋田犬博物室になっており、我が国犬種団体唯一の博物室として高く評価されている。

以 上